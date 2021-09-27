https://tr.sputniknews.com/20210927/ers-sorgulamaya-basladiginizda-rahat-oldugunuz-alani-terk-edip-huzursuz-bir-alana-gecebilirsiniz-1049282212.html

Erş: Sorgulamaya başladığınızda rahat olduğunuz alanı terk edip huzursuz bir alana geçebilirsiniz

Erş: Sorgulamaya başladığınızda rahat olduğunuz alanı terk edip huzursuz bir alana geçebilirsiniz

İzzet Erş, “İnandıklarınızla mutlu olabilirsiniz ama inandıklarınızı sorgulamaya başladığınızda ve bunu anlamak adına samimi olarak yaptığınızda rahat... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T14:39+0300

2021-09-27T14:39+0300

2021-09-27T14:39+0300

görüş

tanrı

siyaset

yazar

din

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049281839_0:30:627:382_1920x0_80_0_0_7559f132cfed3bcce670ee0dea1d38f9.jpg

Yazar İzzet Erş, ‘Kutsalın Yorumu’ ile Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Dinler tarihi, felsefe, ezoterizm ve hermenötik alanlarındaki makalelerinden sonra Kutsalın Yorumu adlı kitabıyla adından söz ettiren İzzet Erş, şunları söyledi:Erş, şöyle devam etti:‘Bu alana girmek risk almayı da beraberinde getiriyor’İzzet Erş, “Kutsal metinler tarihi etkilemiş, sanatı ve edebiyatı da içinde barındıran çok derin eserler. Bu alana girmek risk almayı da beraberinde getiriyor. Kaybolacağınız bir denizin içine sandalla girmek gibi. Fakat çok doğru insanlarla bu yola çıktım” diye konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

tanrı, siyaset, yazar, din