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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Kıbrıs'ın şu anda Birleşmiş Milletler'den (BM) tam bir tanıma almayı beklemediğini... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:25+0300
2021-09-27T13:31+0300
dünya
kıbrıs
kktc
türkiye
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güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
birleşmiş milletler (bm)
onay
tanıma
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Tatar, BM'nin Kuzey Kıbrıs'ı tanıması konusunda, "Bu gerçekçi değil. Bunu şimdi bekleyemem çünkü durum henüz o noktada değil" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Ben egemen eşitlik istiyorum. Bunun kabul edilmesini istiyorum. Kabul edilmezse, Kıbrıs konusunu resmen görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazırız. Yarın tanınma beklemiyorum, bu gerçekçi değil. Keşke bizi tanısalar, çünkü biz tam teşekküllü bir devletiz" açıklamasında bulundu.Kıbrıs, Türk birliklerinin adaya girdiği askeri harekatla 1974 yılından bu yana fiilen bölünmüş durumda. 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece Türkiye tarafından tanınmakta.Öte yandan, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine ilişkin müzakereler, neredeyse adanın bölündüğü andan itibaren yürütülüyor. Birleşmiş Milletler, yeniden birleşme müzakerelerine aracılık etmeye çalışsa da müzakereler bir çıkmaza girmiş durumda.Temmuz ayında, Ankara tarafından desteklenen Kuzey Kıbrıs yönetimi, adadaki Rum ve Türk topluluklarını ayıran tampon bölge olarak bilinen Kapalı Maraş'ı yeniden açacağını duyurmuştu. BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kıbrıs'ı, adadaki durum konusunda önceden alınan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu girişimi kınamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210926/ersin-tatar-adadaki-tek-gercek-kibris-turk-tarafinin-egemen-esitliginin-kabul-edilmesidir-1049251103.html
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kıbrıs, kktc, türkiye, yunanistan, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), onay, tanıma, ersin tatar

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil

13:25 27.09.2021 (güncellendi: 13:31 27.09.2021)
© AAErsin Tatar
Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik'e verdiği demeçte, Kuzey Kıbrıs'ın şu anda Birleşmiş Milletler'den (BM) tam bir tanıma almayı beklemediğini söyledi. Tatar, bunun gerçekçi olmadığını belirterek, "Durum henüz o noktada değli" dedi.
Tatar, BM'nin Kuzey Kıbrıs'ı tanıması konusunda, "Bu gerçekçi değil. Bunu şimdi bekleyemem çünkü durum henüz o noktada değil" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, "Ben egemen eşitlik istiyorum. Bunun kabul edilmesini istiyorum. Kabul edilmezse, Kıbrıs konusunu resmen görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazırız. Yarın tanınma beklemiyorum, bu gerçekçi değil. Keşke bizi tanısalar, çünkü biz tam teşekküllü bir devletiz" açıklamasında bulundu.
Kıbrıs, Türk birliklerinin adaya girdiği askeri harekatla 1974 yılından bu yana fiilen bölünmüş durumda. 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece Türkiye tarafından tanınmakta.
Öte yandan, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine ilişkin müzakereler, neredeyse adanın bölündüğü andan itibaren yürütülüyor. Birleşmiş Milletler, yeniden birleşme müzakerelerine aracılık etmeye çalışsa da müzakereler bir çıkmaza girmiş durumda.
Temmuz ayında, Ankara tarafından desteklenen Kuzey Kıbrıs yönetimi, adadaki Rum ve Türk topluluklarını ayıran tampon bölge olarak bilinen Kapalı Maraş'ı yeniden açacağını duyurmuştu. BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kıbrıs'ı, adadaki durum konusunda önceden alınan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu girişimi kınamıştı.
Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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Ersin Tatar: Ada'daki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir
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