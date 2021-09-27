'Eşitlik festivali'ne katılan Meghan Markle, pahalı mücevher seçimi nedeniyle eleştirildi

Corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen 24 saat canlı konser etkinliğine Meghan Markle (40) ve Prens Harry (37) de katıldı.New York'taki Central Park'ta düzenlenen konser dizisi öncesi sahneye çıkıp konuşma yapan kraliyet çifti, aşı eşitsizliğine karşı durma ve yoksul ülkelere de aşı gönderilmesi çağrısı yaptı. Çift, G7 ve AB ülkelerinin en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere göndermesi talebinde bulundu.Yoksul ülkelere yardım çağrısı yapmak için sahneye çıkan Meghan Markle, seçtiği kıyafet ve pahalı takılarıyla alay konusu oldu. Ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4 bin 500 dolar (yaklaşık 40 bin TL) olduğunu duyurdu. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştikten sonra hem Netflix hem de Spotify gibi şirketlerle “içerik anlaşması” imzalayan Markle’ın takıları ise astronomik fiyatıyla dikkat çekti.“Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle’ın 16 bin 500 dolar (yaklaşık 146 bin TL) değerinde Cartier marka küpe taktığı ortaya çıktı. Öte yandan İngiliz gazeteleri, Markle’ın küpelerinin yanı sıra 12 bin dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6 bin 900 dolar (61 bin TL) değerinde bir “aşk” bileziği taktığını da aktardı.Markle'ın yoksul ülkelere yardım çağrısını, 35 bin doların üzerinde bir değere sahip olan mücevherleriyle yapmasına dikkat çekildi.Sussex çiftinin konuşmasının ardından konserlerin başladığı etkinlikte Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Demi Lovato, Billie Eilish, Coldplay gibi dünyaca ünlü isimler sahne performansı sergiledi.Aşırı yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmaya çalışan uluslararası bir yardım kuruluşu olan Global Citizen'in konser etkinliğinde "küresel aşı eşitliği için ayağa kalk" mesajı verildi.
Koronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte eşi Prens Harry ile birlikte 'eşitlik' çağrısı yapan Meghan Markle, İngiliz basını tarafından pahalı mücevher seçimiyle eleştirildi, zenginliğine vurgu yapıldı.
Corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen 24 saat canlı konser etkinliğine Meghan Markle (40) ve Prens Harry (37) de katıldı.
New York'taki Central Park'ta düzenlenen konser dizisi öncesi sahneye çıkıp konuşma yapan kraliyet çifti, aşı eşitsizliğine karşı durma ve yoksul ülkelere de aşı gönderilmesi çağrısı yaptı. Çift, G7 ve AB ülkelerinin en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere göndermesi talebinde bulundu.
Yoksul ülkelere yardım çağrısı yapmak için sahneye çıkan Meghan Markle, seçtiği kıyafet ve pahalı takılarıyla alay konusu oldu. Ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4 bin 500 dolar (yaklaşık 40 bin TL) olduğunu duyurdu. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştikten sonra hem Netflix hem de Spotify gibi şirketlerle “içerik anlaşması” imzalayan Markle’ın takıları ise astronomik fiyatıyla dikkat çekti.
“Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle’ın 16 bin 500 dolar (yaklaşık 146 bin TL) değerinde Cartier marka küpe taktığı ortaya çıktı. Öte yandan İngiliz gazeteleri, Markle’ın küpelerinin yanı sıra 12 bin dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6 bin 900 dolar (61 bin TL) değerinde bir “aşk” bileziği taktığını da aktardı.
Markle'ın yoksul ülkelere yardım çağrısını, 35 bin doların üzerinde bir değere sahip olan mücevherleriyle yapmasına dikkat çekildi.
Sussex çiftinin konuşmasının ardından konserlerin başladığı etkinlikte Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Demi Lovato, Billie Eilish, Coldplay gibi dünyaca ünlü isimler sahne performansı sergiledi.
Aşırı yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmaya çalışan uluslararası bir yardım kuruluşu olan Global Citizen'in konser etkinliğinde "küresel aşı eşitliği için ayağa kalk" mesajı verildi.