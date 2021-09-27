https://tr.sputniknews.com/20210927/eski-futbolcu-sezer-ozturkun-karistigi-cinayette-ifadeler-ortaya-cikti-1049291465.html

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski futbolcu Sezer Öztürk’ün... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:24+0300

2021-09-27T18:24+0300

2021-09-27T18:26+0300

trafik

futbol

cinayet

yol

sezer öztürk

halil ibrahim scholten

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Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk, iddiaya göre, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk’ün şoförü A.M., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüpheli A.M.’nin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli A.M. savcılık ifadesinde, “Benim 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim Scholten’in öldürülmesi olayıyla herhangi bir ilgim yoktur. Ben Sezer Öztürk’ü 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyor olmam nedeniyle tanırım. Olay günü evdeydim. Yanımda annem ve babam vardı. Saat 17.00 sıralarında Sezer Öztürk’ün oğlu telefonla beni aradı. Babasının tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk’ün ikamet ettiği Paşaköy mevkiindeki evine gitmek için aracımla yola çıktım. Giderken jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime döndüm. Olay tarihinde Sezer Öztürk’ü hiçbir şekilde görmedim. Dolayısıyla aracın ön sağ yolcu koltuğunda oturan kişi ben değildim. Benim olaya herhangi bir iştirakım bulunmadığı gibi görgüye dayalı herhangi bir bilgim de bulunmamaktadır” diyerek olaydan sonra kendi iradesiyle teslim olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.'Olay günü evdeydim'Savcılık ifadesinin ardından “kasten öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda ise, “Olay günü kesinlikle orada değildim, evdeydim. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.Sezer Öztürk’ün oğlu olay yerinde olduğunu söylediAnadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösterir somut delillerin bulunması, olayda kullanılan aracın şüpheli tarafından teslim alındığına dair beyan, Sezer Öztürk’ün oğlu olan İ.Ö. tarafından olay nedeniyle şüphelinin aranması ve şüphelinin evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti.Tanık olayı anlattıHalil İbrahim Scholten'in akrabası olan tanık V.Ö. ise ifadesinde, olay günü akrabalarıyla birlikte pikniğe gitmek için 3 arabayla yola çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi:'Halil İbrahim’in peşinden koşarak ona doğru ateş etti'Arkadan gelen siyah renkli araç içerisinde bulunan adamın silah çıkartarak havaya doğru ateş ettiğini belirten V.Ö., “Adam ateş açınca millet birden dağıldı. Daha sonra havaya ateş atan adam milletin kaçtığını görünce Halil İbrahim'in peşinden koşarak ona doğru ateş etti. Daha sonra ortalık biranda duruldu. Halil İbrahim'in vurulma olayı ile ilgili bildiklerim bunlardan ibarettir” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli Sezer Öztürk hakkında ise Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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trafik, futbol, cinayet, yol, sezer öztürk, halil ibrahim scholten