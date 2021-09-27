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https://tr.sputniknews.com/20210927/fatih-erbakan-iktidara-geldigimizde-isciye-emekliye-memura-yuzde-70-zam-yapacagiz-1049280684.html
Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, milli kaynak paketleriyle oluşturacakları kaynakla iktidara gelir gelmez ilk yıllarında emekliye, memura, işçiye... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:57+0300
2021-09-27T13:57+0300
politika
ak parti
işçi
emekli
zam
kongre
fatih erbakan
yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen kongreye, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi diğer partilerin ilçe başkanları ve pek çok STK temsilcisi katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, tek aday olarak katılan Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sanayi hamleleri ve yüksek maaş zamları gibi hizmetlerinden örnek vererek şunları kaydetti: "İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var. Yine milli görüş var inşallah yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle. Biz iktidara geldiğimizde iç ve dış tüm borçları kapatıp sıfırlayacağız. Milli görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu biz de yıllık 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazır. Ağır sanayi hamlesi başlatıp işsizliği ortadan kaldıracağız. Milli kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynak ile iktidara gelir gelmez ilk yılımızda emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam yapacağız. Bunu milli görüş sözü olarak veriyorum. Cenab-ı Allah bütün bu söylediklerimizi hayata geçirmeyi nasip eylesin."'Anketlerde bilerek bize yer vermiyorlar'Anket çalışmalarına dikkat çeken Erbakan, şöyle konuştu:“Refah Partisi’ni anketlerde göremiyoruz. Tıpkı birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da anket manipülasyonları devam ediyor. Biz bütün Türkiye’yi geziyoruz. Hem vatandaşımız hem de teşkilatlarımız kendilerine ulaşan anket firmalarının yaptığı anketlerde seçeneklerin arasında Yeniden Refah Partisi olmadığını söylüyor. Israrla Yeniden Refah Partisi’ne oy vereceğini söyleyen vatandaşa ‘seni kararsızlara yazacağız’ diyorlar. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. En son bir akrabamızın başına geldi. Yine arayan çok meşhur bir anket firması ‘hangi partiye oy vereceksiniz’ sorusunun seçeneklerinde bütün partileri sayıyor yine Yeniden Refah Partisi yok, Cumhurbaşkanı adaylarını sayıyor Fatih Erbakan yok. Akrabamız soruyor ‘niye yok diyor’, anketçi ‘ben çalışanım diyor bana verilen listede bu isimler yok. Ben sizi kararsızlara yazacağım’ diyor. Kararsızların yüzde 20 yüzde 30 çıkmasının sebebi meğerse içinde Refah Partisi varmış da o yüzden çıkıyor. Yine aynı oyun oynanıyor. En güzel en sağlıklı anketi biz ve teşkilatlarımız yapıyoruz hem İstanbul’da hem Anadolu’da karış karış dolaştığımızda gördüğümüz manzara bize yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayarak çıkacak. Bunu AK Parti’nin kalesi olarak gördüğü yerlerde dahi görebiliyoruz. Nasıl ki 17 Kasım’daki büyük kongremizde büyük sürprize imza attık sandıklarda da aynı sürprizi göstereceğiz inşallah.”
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ak parti, işçi, emekli, zam, kongre, fatih erbakan, yeniden refah partisi

Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

13:57 27.09.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, milli kaynak paketleriyle oluşturacakları kaynakla iktidara gelir gelmez ilk yıllarında emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam yapacaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen kongreye, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi diğer partilerin ilçe başkanları ve pek çok STK temsilcisi katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, tek aday olarak katılan Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sanayi hamleleri ve yüksek maaş zamları gibi hizmetlerinden örnek vererek şunları kaydetti:
"İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var. Yine milli görüş var inşallah yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle. Biz iktidara geldiğimizde iç ve dış tüm borçları kapatıp sıfırlayacağız.
Milli görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu biz de yıllık 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazır. Ağır sanayi hamlesi başlatıp işsizliği ortadan kaldıracağız. Milli kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynak ile iktidara gelir gelmez ilk yılımızda emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam yapacağız. Bunu milli görüş sözü olarak veriyorum. Cenab-ı Allah bütün bu söylediklerimizi hayata geçirmeyi nasip eylesin."

'Anketlerde bilerek bize yer vermiyorlar'

Anket çalışmalarına dikkat çeken Erbakan, şöyle konuştu:
“Refah Partisi’ni anketlerde göremiyoruz. Tıpkı birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da anket manipülasyonları devam ediyor. Biz bütün Türkiye’yi geziyoruz. Hem vatandaşımız hem de teşkilatlarımız kendilerine ulaşan anket firmalarının yaptığı anketlerde seçeneklerin arasında Yeniden Refah Partisi olmadığını söylüyor. Israrla Yeniden Refah Partisi’ne oy vereceğini söyleyen vatandaşa ‘seni kararsızlara yazacağız’ diyorlar. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz.
En son bir akrabamızın başına geldi. Yine arayan çok meşhur bir anket firması ‘hangi partiye oy vereceksiniz’ sorusunun seçeneklerinde bütün partileri sayıyor yine Yeniden Refah Partisi yok, Cumhurbaşkanı adaylarını sayıyor Fatih Erbakan yok. Akrabamız soruyor ‘niye yok diyor’, anketçi ‘ben çalışanım diyor bana verilen listede bu isimler yok. Ben sizi kararsızlara yazacağım’ diyor. Kararsızların yüzde 20 yüzde 30 çıkmasının sebebi meğerse içinde Refah Partisi varmış da o yüzden çıkıyor. Yine aynı oyun oynanıyor.
En güzel en sağlıklı anketi biz ve teşkilatlarımız yapıyoruz hem İstanbul’da hem Anadolu’da karış karış dolaştığımızda gördüğümüz manzara bize yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayarak çıkacak. Bunu AK Parti’nin kalesi olarak gördüğü yerlerde dahi görebiliyoruz. Nasıl ki 17 Kasım’daki büyük kongremizde büyük sürprize imza attık sandıklarda da aynı sürprizi göstereceğiz inşallah.”
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