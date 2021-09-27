https://tr.sputniknews.com/20210927/fenerbahce-ve-besiktasta-oynayan-futbolcu-tartistigi-kisilere-ates-etti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1049274003.html

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu tartıştığı kişilere ateş etti: 1 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcu tartıştığı kişilere ateş etti: 1 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere ateş açtı... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T11:27+0300

2021-09-27T11:27+0300

2021-09-27T11:27+0300

türkiye

istanbul

trafik

fenerbahçe

beşiktaş

çekmeköy

tartışma

kavga

silah

bıçaklama

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19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde idddiaya göre, Halil İbrahim S., babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. O sırada yabancı plakalı araçla patika yola gelen gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.'Her şey bir anda oldu'Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. “Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o “ dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı” diye konuştu.

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istanbul, trafik, fenerbahçe, beşiktaş, çekmeköy, tartışma, kavga, silah, bıçaklama, silah taşıma