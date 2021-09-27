https://tr.sputniknews.com/20210927/fransadan-cumhurbaskani-erdoganin-bmgk-reformu-cagrisina-destek-1049298165.html

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'BMGK reformu' çağrısına destek

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'BMGK reformu' çağrısına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) için reform çağrısını değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T23:52+0300

2021-09-27T23:52+0300

2021-09-27T23:52+0300

dünya

fransa

recep tayyip erdoğan

birleşmiş milletler (bm)

reform

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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, bugünkü basın toplantısında, "Fransa uzun zamandır Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesine destek veriyor. Fransa, hem daimi hem de geçici olmak üzere her iki kategoride üye sayısının genişletilmesi gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya’nın daimi üyelik kazanmasına destek verdiklerini kaydeden temsilci, ayrıca daimi ve geçici üyeler arasında Afrika ülkelerinin varlığının artırılması gerektiğini söyledi.BM'nin reforme edilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reformun öncelikli olarak Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisinin kaldırılmasından başlaması gerektiğini belirterek, "Bu daimi üyeleri köşeye sıkıştırmak için bunun bir yol haritası var" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-turk-amerikan-is-konseyi-toplantisinda-konusuyor-1049090291.html

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fransa, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), reform