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Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'BMGK reformu' çağrısına destek
Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'BMGK reformu' çağrısına destek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) için reform çağrısını değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T23:52+0300
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dünya
fransa
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
reform
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, bugünkü basın toplantısında, "Fransa uzun zamandır Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesine destek veriyor. Fransa, hem daimi hem de geçici olmak üzere her iki kategoride üye sayısının genişletilmesi gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya’nın daimi üyelik kazanmasına destek verdiklerini kaydeden temsilci, ayrıca daimi ve geçici üyeler arasında Afrika ülkelerinin varlığının artırılması gerektiğini söyledi.BM'nin reforme edilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reformun öncelikli olarak Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisinin kaldırılmasından başlaması gerektiğini belirterek, "Bu daimi üyeleri köşeye sıkıştırmak için bunun bir yol haritası var" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskani-erdogan-turk-amerikan-is-konseyi-toplantisinda-konusuyor-1049090291.html
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fransa, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), reform

Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'BMGK reformu' çağrısına destek

23:52 27.09.2021
© REUTERSRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) için reform çağrısını değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi teklifine uzun zamandır destek verdiklerini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, bugünkü basın toplantısında, "Fransa uzun zamandır Güvenlik Konseyi’nin genişletilmesine destek veriyor. Fransa, hem daimi hem de geçici olmak üzere her iki kategoride üye sayısının genişletilmesi gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı.
Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya’nın daimi üyelik kazanmasına destek verdiklerini kaydeden temsilci, ayrıca daimi ve geçici üyeler arasında Afrika ülkelerinin varlığının artırılması gerektiğini söyledi.
BM'nin reforme edilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reformun öncelikli olarak Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisinin kaldırılmasından başlaması gerektiğini belirterek, "Bu daimi üyeleri köşeye sıkıştırmak için bunun bir yol haritası var" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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