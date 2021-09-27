https://tr.sputniknews.com/20210927/fsb-baskurtistanda-teror-saldirisini-onledi-1049284625.html

FSB, Başkurtistan’da terör saldırısını önledi

FSB, Başkurtistan’da terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Rusya’ya bağlı Başkurtistan’da planlanan bir terör saldırısını önledi, Neo-Nazi bir grubun 5 üyesini Ufa’da gözaltına... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T15:25+0300

2021-09-27T15:25+0300

2021-09-27T15:25+0300

dünya

rusya

saldırı

başkurdistan

fsb

polis

gözaltı

terör

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FSB’nin açıklamasında Neo-Nazi grup üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamaya göre, gözaltına alınan kişiler 2001-2003 doğumlu ve güvenlik güçlerine ait bir binaya terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlıyorlardı.Soruşturmanın neticesinde 19 yaşındaki bir zanlının yaşları 17 ilâ 20 arasındaki dört kişiyi saflarına çektiği ve onlara silah kullanmayı, patlayıcı karışımlar yapmayı öğrettiği bilgisine ulaşıldı.Gözaltı işlemleri sırasında zanlıların bulunduğu yerde patlayıcı düzenek, patlayıcı maddeler, dokuz kesici alet, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası ile işbirliği yaptığı bilinen Ukrayna milliyetçi hareketinin lideri Stepan Bandera'nın ve Nazi liderlerinin portreleri bulundu.Rusya’da güvenlik güçleri tarafından son iki yılda yaklaşık 80 saldırı önlendi.

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rusya, saldırı, başkurdistan, fsb, polis, gözaltı, terör