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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210927/gazprom-hisseleri-2008den-bu-yana-azami-degere-ulasti-1049287326.html
Gazprom hisseleri 2008'den bu yana azami değere ulaştı
Gazprom hisseleri 2008'den bu yana azami değere ulaştı
Rus enerji devi Gazprom’un Moskova Borsası’nda işlem gören hisselerin değeri bugün hisse başına 350 rubleyi geçti. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:33+0300
2021-09-27T16:33+0300
2021-09-27T16:34+0300
ekonomi
gazprom
hisse
kuzey akım-2
moskova
borsa
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Moskova Borsası’ndaki işlemlere ilişkin verilere göre Gazprom’un hisseleri, 2008 yılından bu yana azami değere ulaşarak, hisse başına 350 rubleyi (42.5 TL) geçti.Gazprom hisseleri, 369.5 rubleye ulaştıkları 22 Mayıs 2008’de bugünkü değerin üzerine de yükselerek zirve yapmıştı.Moskova saati ile 14.30 (TSİ ile aynı) Gazprom hisseleri yüzde 1.77’lik primle 350.37 rubleden el değiştiriyor.Gazprom 6 Eylül’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının boru döşeme çalışmalarının tamamlandığını, dört gün sonra ise hattın yapımının sonlandığını duyurmuştu.
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gazprom, hisse, kuzey akım-2, moskova, borsa
Gazprom hisseleri 2008'den bu yana azami değere ulaştı 16:33 27.09.2021 (güncellendi: 16:34 27.09.2021)
Rus enerji devi Gazprom’un Moskova Borsası’nda işlem gören hisselerin değeri bugün hisse başına 350 rubleyi geçti.
Moskova Borsası’ndaki işlemlere ilişkin verilere göre Gazprom’un hisseleri, 2008 yılından bu yana azami değere ulaşarak, hisse başına 350 rubleyi (42.5 TL) geçti.
Gazprom hisseleri, 369.5 rubleye ulaştıkları 22 Mayıs 2008’de bugünkü değerin üzerine de yükselerek zirve yapmıştı.
Moskova saati ile 14.30 (TSİ ile aynı) Gazprom hisseleri yüzde 1.77’lik primle 350.37 rubleden el
değiştiriyor.
Gazprom 6 Eylül’de Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının boru döşeme çalışmalarının tamamlandığını, dört gün sonra ise hattın yapımının sonlandığını
duyurmuştu.