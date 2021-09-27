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https://tr.sputniknews.com/20210927/gazprom-macaristan-ile-15-yillik-gaz-tedarik-sozlesmesi-imzaladi-1049294487.html
Gazprom, Macaristan ile 15 yıllık gaz tedarik sözleşmesi imzaladı
Gazprom, Macaristan ile 15 yıllık gaz tedarik sözleşmesi imzaladı
Rus enerji devi Gazprom ve Macaristan yönetiminin 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda anlaştıkları bildirildi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T20:57+0300
2021-09-27T20:57+0300
ekonomi
rusya
enerji
gazporm
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Gazprom ve Macaristan, 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda mutabık kalarak anlaşma imzaladı.Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen imza töreninde Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto hazır bulundu.Muhabirin aktardığına göre Siyarto daha önce ‘Macaristan’ın sözleşmenin yürürlükte kalacağı süre boyunca yılda 4.5 milyar metreküp gaz alacağı, bunun 3.5 milyar metreküpünün Sırbistan, 1 milyar metreküpünün ise Avusturya üzerinden sevk edileceğini’ açıkladı.Bloomberg: Macaristan Gazprom ile yeni uzun vadeli anlaşma imzaladıDiğer yandan Bloomberg ajansı, Macaristan’ın Gazprom ile yeni uzun vadeli bir gaz tedarik anlaşması (MOEX: GAZP) imzaladığını bildirdi.Macaristan tarafı daha önce yeni anlaşmanın 10 yıl sonra koşulları değiştirme olasılığı içerdiğini ve toplamda 15 yıla göre tasarlandığını açıklamıştı.Gazprom Macaristan’a geçen yıl 8.637 milyar, 2019’da ise 10.522 milyar metreküp gaz tedarik etmişti. Bulunduğumuz yılın ilk yarısında ise tedarik yüzde 5 artarak 3.909 milyar metreküpe ulaştı.Şu anda Macaristan'a Rus gazı tedarikinin büyük bir kısmı Panrusgaz şirketi (Gazprom ve Macar enerji şirketi MVM’nin ortak girişimi) üzerinden yapılıyor. 1996’da Gazprom Eksport ve Panrusgaz arasında Macaristan'a doğal gaz tedarikine ilişkin 2015 yılına kadar iki uzun vadeli sözleşme imzalanmış, söz konusu sözleşmeler daha sonra 2021’e kadar uzatılmıştı.Gazprom Eksport ayrıca Ekim 2018’den bu yana bağlı kuruluşu WIEE Hungary Kft üzerinden Macaristan'a kısa vadeli sözleşmeler bazında gaz tedarik ediyor. Bununla birlikte 2019’da Macaristan'a ilave gaz tedariki sağlamak amacıyla MET International AG şirketi ile kısa vadeli sözleşmeler imzalanmıştı.
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rusya, enerji, gazporm

Gazprom, Macaristan ile 15 yıllık gaz tedarik sözleşmesi imzaladı

20:57 27.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rus enerji devi Gazprom ve Macaristan yönetiminin 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda anlaştıkları bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Gazprom ve Macaristan, 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda mutabık kalarak anlaşma imzaladı.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen imza töreninde Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto hazır bulundu.
Muhabirin aktardığına göre Siyarto daha önce ‘Macaristan’ın sözleşmenin yürürlükte kalacağı süre boyunca yılda 4.5 milyar metreküp gaz alacağı, bunun 3.5 milyar metreküpünün Sırbistan, 1 milyar metreküpünün ise Avusturya üzerinden sevk edileceğini’ açıkladı.

Bloomberg: Macaristan Gazprom ile yeni uzun vadeli anlaşma imzaladı

Diğer yandan Bloomberg ajansı, Macaristan’ın Gazprom ile yeni uzun vadeli bir gaz tedarik anlaşması (MOEX: GAZP) imzaladığını bildirdi.
Macaristan tarafı daha önce yeni anlaşmanın 10 yıl sonra koşulları değiştirme olasılığı içerdiğini ve toplamda 15 yıla göre tasarlandığını açıklamıştı.
Gazprom Macaristan’a geçen yıl 8.637 milyar, 2019’da ise 10.522 milyar metreküp gaz tedarik etmişti. Bulunduğumuz yılın ilk yarısında ise tedarik yüzde 5 artarak 3.909 milyar metreküpe ulaştı.
Şu anda Macaristan'a Rus gazı tedarikinin büyük bir kısmı Panrusgaz şirketi (Gazprom ve Macar enerji şirketi MVM’nin ortak girişimi) üzerinden yapılıyor. 1996’da Gazprom Eksport ve Panrusgaz arasında Macaristan'a doğal gaz tedarikine ilişkin 2015 yılına kadar iki uzun vadeli sözleşme imzalanmış, söz konusu sözleşmeler daha sonra 2021’e kadar uzatılmıştı.
Gazprom Eksport ayrıca Ekim 2018’den bu yana bağlı kuruluşu WIEE Hungary Kft üzerinden Macaristan'a kısa vadeli sözleşmeler bazında gaz tedarik ediyor. Bununla birlikte 2019’da Macaristan'a ilave gaz tedariki sağlamak amacıyla MET International AG şirketi ile kısa vadeli sözleşmeler imzalanmıştı.
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