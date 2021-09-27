https://tr.sputniknews.com/20210927/gocmenleri-yunanistan-vaadiye-avcilara-goturduler-1049276024.html

Göçmenleri Yunanistan vaadiye Avcılar’a götürdüler

Göçmenleri Yunanistan vaadiye Avcılar’a götürdüler

Yunanistan'a götürülme vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdikleri öne sürülen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen, İstanbul'un Avcılar... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:10+0300

2021-09-27T12:10+0300

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türkiye

afganistan

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polis

göçmen

kaçak

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24 Afgan, kaçak yollarla Türkiye'ye girdi. İstanbul'a gelen göçmenler, Aksaray’da bağlantı kurdukları kişilere Avrupa’ya gitmek istediklerini söyledi. İnsan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdiklerini öne süren kaçak göçmenler dün gece yarısı kapalı kasa minibüse bindirildikten sonra yola çıkarıldı.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre bu yolculuk kısa sürdü. Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında sürücü, aracın bozulduğunu öne sürerek tamirci bulmaya gideceğini söyledi. Araç içerisinde kalan 24 kaçak göçmen beklemeye başladı.Bölgede devriye gezen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi saat 02.30 sıralarında minibüstekileri fark etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 16 kişilik minibüste bulunan 24 kişinin kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve aralarında sadece birkaç kişinin Türkçe bildiği göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı. Göçmenlerin bindirildiği minibüs çekici ile götürüldü. Polis kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şoförünü ve insan kaçakçılarını tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

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afganistan, türkiye, polis, göçmen, kaçak