https://tr.sputniknews.com/20210927/guney-korede-kopek-eti-tuketimi-yasaklaniyor-1049280292.html

Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor

Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor

Köpek etinin tüketildiği ülkelerden Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Moon bu uygulamayı yasaklamayı düşündüklerini duyurdu, "Hayvan zulmünü sona erdirmenin zamanı... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T13:48+0300

2021-09-27T13:48+0300

2021-09-27T14:07+0300

güney kore

köpek eti

köpek eti tüketimi yasaklanıyor

dünya

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Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, cumhurbaşkanına 'uluslararası bir utanç haline gelen köpek eti tüketiminin yasaklanmasını' teklif etti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre lider Moon Jae-in, hükümete köpek eti tüketimini yasaklama konusunda adım atılması için talimat verdi. "Köpek eti tüketimini yasaklamayı ihtiyatlı bir şekilde düşünmenin zamanı gelmedi mi?" diyen Moon Jae-in, "Hayvan zulmünü sona erdirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Yerel gazete Edaily'ye göre, hükümetin yeni önlemleri perşembe günü açıklaması bekleniyor.Köpek etinin tüketildiği sayılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore, uzun zamandır uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Köpek eti tüketimi gençler arasında 'tabu' sayılırken, yerel aktivistler de yıllardır bu konuda harekete geçmesi için hükümete baskı yapıyor. Yonhap Haber Ajansı'na göre, Güney Kore hayvan koruma yasaları zulmü önlemeyi amaçlıyor, ancak köpek eti tüketimini yasaklamıyor. Ülkede son yıllarda köpek eti tüketiminde düşüş gözlemleniyor. Öte yandan, gençler arasında köpek ve kedi başta olmak üzere evcil hayvan sahiplenme oranları ise artıyor.

güney kore

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güney kore, köpek eti, köpek eti tüketimi yasaklanıyor