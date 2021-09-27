https://tr.sputniknews.com/20210927/haluk-levent-kizilordu-ile-birlikte-marslar-soyleyecegim-sakinlesmeye-ihtiyacim-var-1049269708.html

Haluk Levent: 'Kızılordu ile birlikte marşlar söyleyeceğim, sakinleşmeye ihtiyacım var'

Haluk Levent: 'Kızılordu ile birlikte marşlar söyleyeceğim, sakinleşmeye ihtiyacım var'

Şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konseri öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirterek "Heyecandan bayram sabahını bekleyen çocuklar gibi erkenden... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T08:34+0300

2021-09-27T08:34+0300

2021-09-27T08:33+0300

yaşam

konser

açıklama

haluk levent

aleksandrov rus kızılordu korosu

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AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde yeni bir açıklamada bulundu. İstanbul konseri öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Levent, "Kalkın uyumayın. Ben bugün düşlerimden birini daha gerçekleştiriyorum. Dünyanın en güçlü korosu Aleksandrov Rus Kızılordu ile birlikte marşlar söyleyeceğim. Heyecandan bayram sabahını bekleyen çocuklar gibi erkenden kalktım. Kalkın hadi benim sakinleşmeye ihtiyacım var" dedi.

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2021

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konser, açıklama, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu