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İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İran'ın yeni İçişleri Bakanı Vahidi ile telefonda görüştü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:36+0300
2021-09-27T12:42+0300
politika
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süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ağustos ayında göreve başlayan İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Söz konusu telefon görüşmesinde Soylu, İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik etti ve İçişleri Bakanlıkları arasında geçmiş dönemden bu yana süregelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin önümüzdeki dönemde de en etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli ivme katacağını ifade etti.Görüşmede; iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.
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iran, süleyman soylu, telefon, türkiye

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile görüştü

12:36 27.09.2021 (güncellendi: 12:42 27.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter/T.C. İçişleri BakanlığıSüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/T.C. İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Soylu, İran'ın yeni İçişleri Bakanı Vahidi ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ağustos ayında göreve başlayan İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Söz konusu telefon görüşmesinde Soylu, İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik etti ve İçişleri Bakanlıkları arasında geçmiş dönemden bu yana süregelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin önümüzdeki dönemde de en etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli ivme katacağını ifade etti.
Görüşmede; iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.
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