https://tr.sputniknews.com/20210927/idlibdeki-silahli-gruplar-hmeymim-ussune-insansiz-hava-aracli-saldiri-duzenledi-1049297326.html
İdlib'deki militanlar, Hmeymim üssüne insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulundu
İdlib'deki militanlar, Hmeymim üssüne insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulundu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib'de bulunan militanların Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim üssüne saldırı girişiminde kullandığı insansız... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T23:05+0300
2021-09-27T23:05+0300
2021-09-27T23:09+0300
dünya
rusya
idlib
insansız hava aracı
militan
hmeymim üssü
saldırı girişimi
pantsir-s
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044579462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ae1cdc0741c74abc3f277964e0acaf0.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki militanların Rusya'nın Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Hmeymim üssünü İHA'yla hedef aldıklarını bildirdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "27 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da, Hmeymim üssündeki hava sahası kontrol araçları, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki araziden fırlatılan bir İHA tespit etti" ifadelerini kullandı.Kulit, "Rus hava üssüne ait Pantsir-S hava savunma füzesiyle, hava hedefi üsse uzak mesafede imha edildi. Olayda yaralanan personel ya da maddi hasar yok. Rusya'nın Hmeymim hava üssü planlı şekilde faaliyet gösteriyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210927/rusya-militanlar-turkiyenin-denetimindeki-bolgeden-cikmaya-calisti-5-suriyeli-asker-yaralandi-1049278775.html
rusya
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044579462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cf459aabdf283f175baea304f0deb9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, idlib, insansız hava aracı, militan, hmeymim üssü, saldırı girişimi, pantsir-s
İdlib'deki militanlar, Hmeymim üssüne insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulundu
23:05 27.09.2021 (güncellendi: 23:09 27.09.2021)
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib'de bulunan militanların Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim üssüne saldırı girişiminde kullandığı insansız hava aracının (İHA) Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, İdlib'deki militanların Rusya'nın Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Hmeymim üssünü İHA'yla hedef aldıklarını bildirdi.
Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "27 Eylül Pazartesi günü saat 12.30'da, Hmeymim üssündeki hava sahası kontrol araçları, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki araziden fırlatılan bir İHA tespit etti" ifadelerini kullandı.
Kulit, "Rus hava üssüne ait Pantsir-S hava savunma füzesiyle, hava hedefi üsse uzak mesafede imha edildi. Olayda yaralanan personel ya da maddi hasar yok. Rusya'nın Hmeymim hava üssü planlı şekilde faaliyet gösteriyor" dedi.