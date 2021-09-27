İmamoğlu'ndan Instagram paylaşımı: Sadece yap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Simla Canpolat adlı sosyal medya fenomeninin gündem olan paylaşımına atıfta bulunarak vaatlerini “Sadece yap!” ifadesiyle Instagram hesabından paylaştı.Simla Canpolat, 'hedeflerini' ve kendine ilişkin notlarını astığı aynada fotoğraf paylaşmış; bu paylaşımı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti’ye alınmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alınan Simla Canpolat'a atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Vaatlerinin post-itlere yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Sadece yap" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Simla Canpolat adlı sosyal medya fenomeninin gündem olan paylaşımına atıfta bulunarak vaatlerini “Sadece yap!” ifadesiyle Instagram hesabından paylaştı.