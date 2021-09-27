https://tr.sputniknews.com/20210927/imamoglundan-instagram-paylasimi-sadece-yap-1049291914.html

İmamoğlu'ndan Instagram paylaşımı: Sadece yap

İmamoğlu'ndan Instagram paylaşımı: Sadece yap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alınan Simla Canpolat'a atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Vaatlerinin post-itlere... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:48+0300

2021-09-27T18:48+0300

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türkiye

ibb

instagram

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Simla Canpolat adlı sosyal medya fenomeninin gündem olan paylaşımına atıfta bulunarak vaatlerini “Sadece yap!” ifadesiyle Instagram hesabından paylaştı.Simla Canpolat, 'hedeflerini' ve kendine ilişkin notlarını astığı aynada fotoğraf paylaşmış; bu paylaşımı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti’ye alınmıştı.

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ibb, instagram, ekrem imamoğlu