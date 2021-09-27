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https://tr.sputniknews.com/20210927/ingiltere-nusreti-tartisiyor-8-bin-500-tlye-biftek-1049275071.html
İngiltere’de Nusret tartışması: 8 bin 500 TL’ye biftek
İngiltere’de Nusret tartışması: 8 bin 500 TL’ye biftek
ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe yeni şubesini Londra'da açtı. Gökçe'nin Londra şubesindeki satış fiyatları ise... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T11:56+0300
2021-09-27T11:59+0300
dünya
ingiltere
fiyat
restoran
nusret
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Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’ın ardından yeni şubesini İngiltere’nin başkenti Londra’da açtı.İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, Nusret’in yeni restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları yazısına taşıdı. Nusret’in 700 sterline (8 bin 500 TL) satışa sunduğu 24 ayar altın biftek tepkilere neden oldu. Moir, uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiğini duyururken, altın kaplama bifteğin de fiyatına rağmen en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu ekledi.Bir hamburger 1200 TLMoir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, ‘Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler” dedi. Ünlü yazar, Nusret’in restoranını ‘Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola’ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret’in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.Reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Gemma Collins de Nusret Gökçe’nin Londra’daki ilk müşterilerinden biriydi. Ünlü isim, kendisine 700 sterline (8500 lira) mal olan 24 ayar altın bifteğinin tadını çıkarırken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Daha önce de eleştirilmişti38 yaşındaki Gökçe’nin Londra’daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor’un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.Gökçe, yeni şubesini ‘Dünyanın kalbinde açıldı’ notuyla sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
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ingiltere, fiyat, restoran, nusret

İngiltere’de Nusret tartışması: 8 bin 500 TL’ye biftek

11:56 27.09.2021 (güncellendi: 11:59 27.09.2021)
© AFP 2021Nusret Gökçe - Boston
Nusret Gökçe - Boston - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021
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ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe yeni şubesini Londra'da açtı. Gökçe'nin Londra şubesindeki satış fiyatları ise tartışma konusu oldu.
Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’ın ardından yeni şubesini İngiltere’nin başkenti Londra’da açtı.
İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, Nusret’in yeni restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları yazısına taşıdı. Nusret’in 700 sterline (8 bin 500 TL) satışa sunduğu 24 ayar altın biftek tepkilere neden oldu. Moir, uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiğini duyururken, altın kaplama bifteğin de fiyatına rağmen en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu ekledi.

Bir hamburger 1200 TL

Moir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, ‘Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler” dedi. Ünlü yazar, Nusret’in restoranını ‘Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola’ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret’in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.
Reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Gemma Collins de Nusret Gökçe’nin Londra’daki ilk müşterilerinden biriydi. Ünlü isim, kendisine 700 sterline (8500 lira) mal olan 24 ayar altın bifteğinin tadını çıkarırken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce de eleştirilmişti

38 yaşındaki Gökçe’nin Londra’daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor’un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.
Gökçe, yeni şubesini ‘Dünyanın kalbinde açıldı’ notuyla sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
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