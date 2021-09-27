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https://tr.sputniknews.com/20210927/iphone-14-tamamen-yeni-bir-tasarima-sahip-olacak-1049295139.html
‘iPhone 14 tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak’
‘iPhone 14 tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak’
Apple’ın bir sonraki akıllı telefonunun tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağı ve mevcut iPhone 13'ten önemli ölçüde farklılık göstereceği öğrenildi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T21:35+0300
2021-09-27T21:35+0300
dünya
apple
iphone
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Apple marka ürünlerle ilgili gelişmeleri haberleştiren 9to5mac sitesinin haberine göre Apple’ın iPhone 13'ten sonra çıkaracağı yeni akıllı telefonun, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak ve mevcut cihazdan önemli ölçüde farklılık gösterecek.Sitede yer alan makalede daha önce birçok öngörüsü doğru çıkan Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On gönderisinde yaptığı açıklamalara atıfta bulunuldu. Gurman, Apple’ın 2022’de telefonların tasarımlarını A’dan Z’ye değiştireceğini ve bunun aygıtların dış görünümü ile ilgili olacağını öngördü. Ünlü analist, güncellemenin ayrıntılarını açıklamadı ancak iPhone 13'ün iPhone 12'ye göre çok küçük tasarım farklarının olmasının gelecek güncellemeyle bağlantılı olduğunu ve şirketin tasarımcılarına zaman kazandırdığını ifade etti.Gurman ayrıca Apple’ın 2022’de iPhone 14, iPhone 14 Max, ayrıca Premium kategorisindeki iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model üretmeyi planladığını, fakat mini modelleri devam ettirmeyeceğini savundu.Apple'ın katlanabilir cihazlarla ilgili planlarına da değinen Gurman’a göre Amerikan şirketinin mühendisleri bu yönde çalışıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanır form faktörlü ilk akıllı telefonlar kullanıcılarla buluşacak.
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apple, iphone

‘iPhone 14 tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak’

21:35 27.09.2021
© Fotoğraf : AppleYeni iPhone
Yeni iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Fotoğraf : Apple
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Apple’ın bir sonraki akıllı telefonunun tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağı ve mevcut iPhone 13'ten önemli ölçüde farklılık göstereceği öğrenildi.
Apple marka ürünlerle ilgili gelişmeleri haberleştiren 9to5mac sitesinin haberine göre Apple’ın iPhone 13'ten sonra çıkaracağı yeni akıllı telefonun, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak ve mevcut cihazdan önemli ölçüde farklılık gösterecek.
Sitede yer alan makalede daha önce birçok öngörüsü doğru çıkan Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın Power On gönderisinde yaptığı açıklamalara atıfta bulunuldu. Gurman, Apple’ın 2022’de telefonların tasarımlarını A’dan Z’ye değiştireceğini ve bunun aygıtların dış görünümü ile ilgili olacağını öngördü. Ünlü analist, güncellemenin ayrıntılarını açıklamadı ancak iPhone 13'ün iPhone 12'ye göre çok küçük tasarım farklarının olmasının gelecek güncellemeyle bağlantılı olduğunu ve şirketin tasarımcılarına zaman kazandırdığını ifade etti.
Gurman ayrıca Apple’ın 2022’de iPhone 14, iPhone 14 Max, ayrıca Premium kategorisindeki iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model üretmeyi planladığını, fakat mini modelleri devam ettirmeyeceğini savundu.
Apple'ın katlanabilir cihazlarla ilgili planlarına da değinen Gurman’a göre Amerikan şirketinin mühendisleri bu yönde çalışıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanır form faktörlü ilk akıllı telefonlar kullanıcılarla buluşacak.
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