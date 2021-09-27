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https://tr.sputniknews.com/20210927/iranda-devrim-muhafizlarina-ait-arastirma-merkezinde-yangin-3-yarali-1049267799.html
İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı
İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı
İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T02:12+0300
2021-09-27T02:12+0300
2021-09-27T02:12+0300
dünya
iran
yangın
iran devrim muhafızları
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İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
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iran, yangın, iran devrim muhafızları
İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı
İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.