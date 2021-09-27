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İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı
İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı
İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
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iran devrim muhafızları
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İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
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iran, yangın, iran devrim muhafızları

İran’da Devrim Muhafızları’na ait araştırma merkezinde yangın: 3 yaralı

02:12 27.09.2021
© REUTERS / Wana News Agencyİran Devrim Muhafızları Besic güçleri koronavirüsten koruyan kıyafetler giymiş halde Tahran'da dezenfeksiyon çalışması yaparken
İran Devrim Muhafızları Besic güçleri koronavirüsten koruyan kıyafetler giymiş halde Tahran'da dezenfeksiyon çalışması yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Wana News Agency
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İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.
Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
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