https://tr.sputniknews.com/20210927/isinmak-icin-arabanin-icine-koydugu-semaverden-zehirlenerek-oldu-1049269946.html

Isınmak için arabanın içine koyduğu semaverden zehirlenerek öldü

Isınmak için arabanın içine koyduğu semaverden zehirlenerek öldü

Bursa'da ısınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen adam hayatını kaybetti. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T09:02+0300

2021-09-27T09:02+0300

2021-09-27T09:00+0300

türkiye

bursa

ölüm

semaver

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köfte satışı yapan Feridun Dan, havanın soğuk olması nedeniyle geceyi aracında geçirdi.Gece saat 04.00 sıralarında uykuya dalan Dan, ısınmak için çay semaverini aracın içine aldı.Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dan hayatını kaybetti.Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Dan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210823/dugun-yemeginden-33-kisi-zehirlendi-1048241082.html

türkiye

bursa

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bursa, ölüm, semaver