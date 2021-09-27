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https://tr.sputniknews.com/20210927/isinmak-icin-arabanin-icine-koydugu-semaverden-zehirlenerek-oldu-1049269946.html
Isınmak için arabanın içine koyduğu semaverden zehirlenerek öldü
Isınmak için arabanın içine koyduğu semaverden zehirlenerek öldü
Bursa'da ısınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen adam hayatını kaybetti. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T09:02+0300
2021-09-27T09:02+0300
2021-09-27T09:00+0300
türkiye
bursa
ölüm
semaver
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köfte satışı yapan Feridun Dan, havanın soğuk olması nedeniyle geceyi aracında geçirdi.Gece saat 04.00 sıralarında uykuya dalan Dan, ısınmak için çay semaverini aracın içine aldı.Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dan hayatını kaybetti.Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Dan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/dugun-yemeginden-33-kisi-zehirlendi-1048241082.html
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bursa, ölüm, semaver
Isınmak için arabanın içine koyduğu semaverden zehirlenerek öldü
Bursa'da ısınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen adam hayatını kaybetti.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köfte satışı yapan Feridun Dan, havanın soğuk olması nedeniyle geceyi aracında geçirdi.
Gece saat 04.00 sıralarında uykuya dalan Dan, ısınmak için
çay semaverini aracın içine aldı.
Semaverden sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenen Dan hayatını kaybetti.
Aracında sabah arkadaşları tarafından
hareketsiz yatarken bulunan Dan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.