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İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
istanbul valiliği
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Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi görevlilerince kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sevimli kedinin kurtarılma anlarını, “Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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istanbul, istanbul valiliği, ali yerlikaya

İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

02:51 27.09.2021
© İHABeykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© İHA
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Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi tarafından kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Beykoz İskelesi’nin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 timi görevlilerince kurtarıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sevimli kedinin kurtarılma anlarını, “Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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