İskelede mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Onlar bizim can dostlarımız🐱



Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor.



Bugün #Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum. 👏🏻👏🏻👏🏻@sahilguvkom pic.twitter.com/DW5NAzD5yD