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İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını
İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını
Kuruçeşme'de 2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte adeta harabeye dönen Galatasaray Adası sessiz bekleyişini sürdürüyor... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T18:14+0300
2021-09-27T18:14+0300
yaşam
galatasaray
istanbul boğazı
çöp
mahkeme
dava
karar
borç
ada
moloz
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Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.Halk arasında 'Su Ada' olarak bilinen Galatasaray Adası, üzerindeki imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de yıkım sürecine girmişti. Başlayan çalışmalarda denizden adaya getirilen iş makineleri ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümünü yıkmıştı.2018 yılında yapılan ikinci yıkımda ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. Adanın yan taraflarının Boğaz'da kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.Galatasaray'dan açıklamaAdayla ilgili başlatılan yasal süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü, Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açtıkları tahliye davasını kazandıklarını açıklamıştı.Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denilmişti.Dava bir üst mahkemedeAncak adanın işletmecisi olan iş insanı Mehmet Koçarslan, davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Koçarslan, adanın tahliyesi konusundaki yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.Konuyla ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü ise yargı sürecinin devam ettiği için açıklama yapmadı.Görüntü kirliliği yapmaya devam ediyorYaşanan süreçlerin ardından Galatasaray Adası üzerindeki yıkık binaları ile İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.Galatasaray Adası üzerinde bulunan yarı olimpik havuzun suyu yeşile dönmüş durumda.Ada üzerindeki molozların bir bölümü taşınmış olsa da bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği ada, üzerindeki yıkık binaları ile birlikte sessiz bir şekilde kaderini bekliyor.Galatasaray AdasıKuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edilmişti.Ada Serkis Bey'in varisleri tarafından 'Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verilmiş ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılmıştı.Hazine, 2003 yılında adanın kamulaştırılması için dava açmış, Maliye hazinesine devredilen ada daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilmiş, sosyal tesis ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştı.Galatasaray Adası'nı 2006 yılından bu yana Mels Turizm otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi işletiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210318/galatasaray-adasi-davasinda-karar-aciklandi-1044058681.html
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galatasaray, istanbul boğazı, çöp, mahkeme, dava, karar, borç, ada, moloz

İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını

18:14 27.09.2021
© DHAGalatasaray Adası paravanlarla çevriliyor
Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© DHA
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Kuruçeşme'de 2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte adeta harabeye dönen Galatasaray Adası sessiz bekleyişini sürdürüyor. Galatasaray Spor Kulübü ile adanın işletmecisi Mehmet Koçarslan arasındaki davanın bir üst mahkemede devam etmesi nedeniyle de ada üzerinde herhangi bir çalışma yapılamıyor.
Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
Halk arasında 'Su Ada' olarak bilinen Galatasaray Adası, üzerindeki imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de yıkım sürecine girmişti. Başlayan çalışmalarda denizden adaya getirilen iş makineleri ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümünü yıkmıştı.
2018 yılında yapılan ikinci yıkımda ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. Adanın yan taraflarının Boğaz'da kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.

Galatasaray'dan açıklama

Adayla ilgili başlatılan yasal süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü, Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açtıkları tahliye davasını kazandıklarını açıklamıştı.
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denilmişti.

Dava bir üst mahkemede

Ancak adanın işletmecisi olan iş insanı Mehmet Koçarslan, davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Koçarslan, adanın tahliyesi konusundaki yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü ise yargı sürecinin devam ettiği için açıklama yapmadı.

Görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor

Yaşanan süreçlerin ardından Galatasaray Adası üzerindeki yıkık binaları ile İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
Galatasaray Adası üzerinde bulunan yarı olimpik havuzun suyu yeşile dönmüş durumda.
Ada üzerindeki molozların bir bölümü taşınmış olsa da bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği ada, üzerindeki yıkık binaları ile birlikte sessiz bir şekilde kaderini bekliyor.
Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2021
SPOR
Galatasaray Adası davasında karar açıklandı
18 Mart, 13:27

Galatasaray Adası

Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edilmişti.
Ada Serkis Bey'in varisleri tarafından 'Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verilmiş ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılmıştı.
Hazine, 2003 yılında adanın kamulaştırılması için dava açmış, Maliye hazinesine devredilen ada daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilmiş, sosyal tesis ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştı.
Galatasaray Adası'nı 2006 yılından bu yana Mels Turizm otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi işletiyordu.
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