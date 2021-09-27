https://tr.sputniknews.com/20210927/istanbula-1000-yeni-taksi-icin-basvurular-basladi-1049277561.html

İstanbul’a 1000 yeni taksi için başvurular başladı

İstanbul’a 1000 yeni taksi için başvurular başladı

İBB teklifiyle son UKOME toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun, taksiye dönüşüm süreci başladı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:48+0300

2021-09-27T12:48+0300

2021-09-27T12:47+0300

türkiye

ibb

taksi

ukome

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların 27 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini ve başvuru süresinin 30 gün ile sınırlı tutulacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlendi.Başvurular ücretsiz olacakBaşvurular bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek. Başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler tamamen ücretsiz olacak. Gönüllük esaslı başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç Tescil Özet Raporu yeterli olacak. Hisseli mülkiyete konu minibüs veya taksi-dolmuşlarda başvurulardaysa, paydaşların tamamının rızası aranacak. Üzerinde araç bulunmayan plakaların dönüşüm başvuruları kabul edilmeyecek. İşlemi onaylanan araçların taksiye dönüşüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek.Aracılığa izin verilmeyecekÖn Başvuru, Ön Talep, Toplu Evrak gibi aracılık faaliyetlerine izin verilmeyecek. Ayrıca kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı hak sahibi esnaf, sosyal medya ve SMS'ler yoluyla sürekli olarak bilgilendirilecek. Başvurular dönüşüm süreci için özel olarak hazırlanan bir yazılım üzerinden toplanacak. Başvuru işlemleri kamera kaydıyla arşivlenecek.Başvuru fazla olursa kura çekilecek30 günlük başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından; hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Hat bazında; taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda, kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve 0 (Sıfır) kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

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ibb, taksi, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)