Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210927/kilicdaroglu-chpnin-hic-kabahati-yok-mu-vardir-efendim-kusurumuz-hatamiz-yanlisimiz-da-var-1049295013.html
Kılıçdaroğlu: CHP'nin hiç kabahati yok mu? Vardır efendim kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var
Kılıçdaroğlu: CHP'nin hiç kabahati yok mu? Vardır efendim kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var
CHP lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin hiç kabahati yok muydu? diye sorabilirsiniz. Vardır efendim, kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var. Önemli olan ders... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T21:27+0300
2021-09-27T21:27+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
pandemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049294753_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d420ff175ffc37d30bbdd275af675e84.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Hatay'da muhtar ve apartman görevlileri ile buluştu. Hatay'da farklı inançların, kimliklerin huzur içinde yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir yerde bir çatışma, farklılaşma varsa o kişileri Hatay'a davet etmek lazım. Hatay'ın nasıl kadim bir kent olduğunu görsünler. İlk cami, kilise, havra Hatay'da. Hatay'ın tarihini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Politikalarını sosyal kimlikler üzerinde inşa edip, sorunları çözmeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pandemi döneminde hepimiz evde otururken alışverişimi apartman görevlileri yapar. Acaba ona gerekli önemi verdik mi? Vermedik. Belediye başkanlarımıza söyledik bundan sonra yapı ruhsatı verirken apartman görevlilerinin en azından oturacağı yerin insani koşullarda olması lazım. Apartman görevlisi arkadaşlarım unutmasınlar onların hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağım. Hiç kimse aç ve açıkta kalmamalı. Bir coğrafyada bir kişi aç ve açıkta kalıyorsa sorumlu sadece siyaset kurumudur. Siyasetin yeni bir ufuk açması gerekiyor" diye konuştu.Demokrasinin, güçler ayrılığı ilkesi demek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Niye sizin tek bir muhtarlık kanununuz yok? Çünkü muhtarlara önem vermiyorlar. Eğer ülkenizde demokrasiyi geliştirmek ve büyütmek istiyorsanız muhtarlar için bir kanun çıkması lazım. Seçimle gelen herkes için var ama sizin bağımsız bir kanunuz yok. Bu kardeşiniz onu hazırladı. Belediye seçimlerde oy kabinine gireriz, bakarız oy vereceğimiz muhtarın pusulası yok. Biri almış götürmüş. Yaşıyorum ben bunu arkadaşlar. Niye sizin için birleşik oy pusulası yok. Olsa, böyle bir şey olmayacak. Çünkü muhtarı değersizleştiriyorlar. Şimdi bir şey daha yapıyorlar. Muhtarlık seçimleri ile belediye seçimlerini ayıralım diyorlar. Buna karşı çıkın, sandığa seçmen getiremezsiniz. Öyle muhtar arkadaşlar gördüm ki barakada, kirada oturuyorlar. Niye sizin doğru düzgün bir yeriniz yok? Burası sizin tapulu yeriniz olmayacak, Muhtarlık Evi olacak. Bizim bazı belediyelerimiz böyle binalar yapıyorlar. Gönlümüzde yatan tek tip Muhtarlık Evi olmalı, Türkiye'nin her yerinde de olmalı. Ben muhtarlara yardımcı bir personel verilsin dediği zaman kıyamet koptu. Niye vermeyeyim? KPSS sınavına girmiş bir genç yardımcısı olacak. Adam gibi vereceğiz gidecek çalışacak. Sizin bir bütçeniz neden yok? Ben bunu söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Benim maliyeci olduğumu bilmiyorlar herhalde onu söyleyenler... 27.5 yılımı buna ayırdım. Muhtarların mütevazi de olsa bir bütçesi olması lazım. Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Muhtarların yüzde 99'unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye başkanları muhtarlarla ortak proje yapamazlar. Bunun değişmesi lazım" dedi."Yakında sandığa gideceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin sorunlarınıza talibim. Biz beraber Türkiye'nin var olan bütün sorunlarını çözebiliriz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. CHP'nin hiç kabahati yok muydu? diye sorabilirsiniz. Vardır efendim, kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var. Önemli olan ders çıkarmaktır. Biz bunu yapacağız. Siyasetin ahlaklı zeminde büyümesi ve yürümesi lazım. Sözüm var, Allah nasip ederse dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda Meclis'e ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun Siyasi Ahlak Kanunu olacak" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049294753_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4ea5ce990ab708024ea96c099c4b176f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), pandemi

Kılıçdaroğlu: CHP'nin hiç kabahati yok mu? Vardır efendim kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

21:27 27.09.2021
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© İHA
Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin hiç kabahati yok muydu? diye sorabilirsiniz. Vardır efendim, kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var. Önemli olan ders çıkarmaktır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Hatay'da muhtar ve apartman görevlileri ile buluştu.
Hatay'da farklı inançların, kimliklerin huzur içinde yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir yerde bir çatışma, farklılaşma varsa o kişileri Hatay'a davet etmek lazım. Hatay'ın nasıl kadim bir kent olduğunu görsünler. İlk cami, kilise, havra Hatay'da. Hatay'ın tarihini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Politikalarını sosyal kimlikler üzerinde inşa edip, sorunları çözmeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pandemi döneminde hepimiz evde otururken alışverişimi apartman görevlileri yapar. Acaba ona gerekli önemi verdik mi? Vermedik. Belediye başkanlarımıza söyledik bundan sonra yapı ruhsatı verirken apartman görevlilerinin en azından oturacağı yerin insani koşullarda olması lazım. Apartman görevlisi arkadaşlarım unutmasınlar onların hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağım. Hiç kimse aç ve açıkta kalmamalı. Bir coğrafyada bir kişi aç ve açıkta kalıyorsa sorumlu sadece siyaset kurumudur. Siyasetin yeni bir ufuk açması gerekiyor" diye konuştu.
Demokrasinin, güçler ayrılığı ilkesi demek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Meclis hata yapabilir, 600 milletvekili hata yapabilir, yanlış bir kanun çıkarabilir. Anayasa Mahkemesi denetleyecek. Yürütme organı bir karar alır. Karar yanlışsa mahkemeye gidersiniz, yargı hatayı düzeltir. Demokraside hiçbir güç bağımsız ve denetimin dışında değildir. O yüzden diyoruz işi ehline vereceksiniz."
Demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Niye sizin tek bir muhtarlık kanununuz yok? Çünkü muhtarlara önem vermiyorlar. Eğer ülkenizde demokrasiyi geliştirmek ve büyütmek istiyorsanız muhtarlar için bir kanun çıkması lazım. Seçimle gelen herkes için var ama sizin bağımsız bir kanunuz yok. Bu kardeşiniz onu hazırladı. Belediye seçimlerde oy kabinine gireriz, bakarız oy vereceğimiz muhtarın pusulası yok. Biri almış götürmüş. Yaşıyorum ben bunu arkadaşlar. Niye sizin için birleşik oy pusulası yok. Olsa, böyle bir şey olmayacak. Çünkü muhtarı değersizleştiriyorlar. Şimdi bir şey daha yapıyorlar. Muhtarlık seçimleri ile belediye seçimlerini ayıralım diyorlar. Buna karşı çıkın, sandığa seçmen getiremezsiniz. Öyle muhtar arkadaşlar gördüm ki barakada, kirada oturuyorlar. Niye sizin doğru düzgün bir yeriniz yok? Burası sizin tapulu yeriniz olmayacak, Muhtarlık Evi olacak. Bizim bazı belediyelerimiz böyle binalar yapıyorlar. Gönlümüzde yatan tek tip Muhtarlık Evi olmalı, Türkiye'nin her yerinde de olmalı. Ben muhtarlara yardımcı bir personel verilsin dediği zaman kıyamet koptu. Niye vermeyeyim? KPSS sınavına girmiş bir genç yardımcısı olacak. Adam gibi vereceğiz gidecek çalışacak. Sizin bir bütçeniz neden yok? Ben bunu söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar. Benim maliyeci olduğumu bilmiyorlar herhalde onu söyleyenler... 27.5 yılımı buna ayırdım. Muhtarların mütevazi de olsa bir bütçesi olması lazım. Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Muhtarların yüzde 99'unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye başkanları muhtarlarla ortak proje yapamazlar. Bunun değişmesi lazım" dedi.
"Yakında sandığa gideceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin sorunlarınıza talibim. Biz beraber Türkiye'nin var olan bütün sorunlarını çözebiliriz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. CHP'nin hiç kabahati yok muydu? diye sorabilirsiniz. Vardır efendim, kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var. Önemli olan ders çıkarmaktır. Biz bunu yapacağız. Siyasetin ahlaklı zeminde büyümesi ve yürümesi lazım. Sözüm var, Allah nasip ederse dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda Meclis'e ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun Siyasi Ahlak Kanunu olacak" dedi.
060000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:45Mansur Yavaş: 3 bin 204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturdu
21:35‘iPhone 14 tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak’
21:27Kılıçdaroğlu: CHP'nin hiç kabahati yok mu? Vardır efendim kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var
21:20Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok
20:58Yangın ve sel afeti mağdurları kampanyasına Katar'dan 265 milyon liralık bağış
20:57Gazprom, Macaristan ile 15 yıllık gaz tedarik sözleşmesi imzaladı
20:51Messi'den iyi haber
20:37Son 24 saatte 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
20:31ABD Başkanı Biden 3. doz Kovid-19 aşısını kameraların karşısında oldu
20:29Elon Musk 'çip sorunu'nun yanıtını verdi: 'Gelecek yıl bitecek'
20:08Türkmenistan, Bayraktar TB2'leri Bağımsızlık Günü'nde görücüye çıkardı
20:08Şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı hareket halindeyken alev aldı
19:51Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu
19:40Suriye'den dört bakan ikili ilişkileri görüşmek için Ürdün'e gitti
19:32Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
19:26Erdoğan: Bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok, bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu
19:18Takı kavgasında damat ile ailesinden 3 kişiyi vuran gelinin babası tutuklandı
19:07FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk'ten RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt
19:06Diyanet’ten ‘yapay et fetvası’ açıklaması
18:55Küresel ısınma araştırması: 40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı