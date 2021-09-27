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Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
Kırım’ı yılın başından beri 8 milyondan fazla turist ziyaret etti. Yarımada böylece Sovyet sonrası rekorunu kırdı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:24+0300
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rusya
turist
kırım
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Kırım lideri Sergey Aksenov sosyal medya hesabında, “Her geçen yıl turist akışı artıyor. 27 Eylül itibarıyla turist sayısı 8 milyonu aştı” ifadelerini kullandı.Yarımadayı ocak-ağustos döneminde 7.2 milyon turistin ziyaret ettiği bildirilmişti. Bu sayı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 24 daha fazla.Sovyet sonrası dönemin daha önceki rekoru 2019 yılında kırılmıştı. O zaman yarımadaya 7.43 milyon turist gitmişti.
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rusya, turist, kırım

Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı

14:24 27.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKırım turist
Kırım turist - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Sputnik
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Kırım’ı yılın başından beri 8 milyondan fazla turist ziyaret etti. Yarımada böylece Sovyet sonrası rekorunu kırdı.
Kırım lideri Sergey Aksenov sosyal medya hesabında, “Her geçen yıl turist akışı artıyor. 27 Eylül itibarıyla turist sayısı 8 milyonu aştı” ifadelerini kullandı.
Yarımadayı ocak-ağustos döneminde 7.2 milyon turistin ziyaret ettiği bildirilmişti. Bu sayı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 24 daha fazla.
Sovyet sonrası dönemin daha önceki rekoru 2019 yılında kırılmıştı. O zaman yarımadaya 7.43 milyon turist gitmişti.
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