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https://tr.sputniknews.com/20210927/kirim-turist-sayisinda-sovyet-sonrasi-rekorunu-kirdi-1049281730.html
Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
Kırım’ı yılın başından beri 8 milyondan fazla turist ziyaret etti. Yarımada böylece Sovyet sonrası rekorunu kırdı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:24+0300
2021-09-27T14:24+0300
2021-09-27T14:24+0300
rusya
turist
kırım
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Kırım lideri Sergey Aksenov sosyal medya hesabında, “Her geçen yıl turist akışı artıyor. 27 Eylül itibarıyla turist sayısı 8 milyonu aştı” ifadelerini kullandı.Yarımadayı ocak-ağustos döneminde 7.2 milyon turistin ziyaret ettiği bildirilmişti. Bu sayı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 24 daha fazla.Sovyet sonrası dönemin daha önceki rekoru 2019 yılında kırılmıştı. O zaman yarımadaya 7.43 milyon turist gitmişti.
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rusya, turist, kırım
Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
Kırım’ı yılın başından beri 8 milyondan fazla turist ziyaret etti. Yarımada böylece Sovyet sonrası rekorunu kırdı.
Kırım lideri
Sergey Aksenov sosyal medya hesabında, “Her geçen yıl ifadelerini kullandı. turist akışı artıyor. 27 Eylül itibarıyla turist sayısı 8 milyonu aştı”
Yarımadayı ocak-ağustos döneminde 7.2 milyon turistin ziyaret ettiği bildirilmişti. Bu sayı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 24 daha fazla.
Sovyet sonrası dönemin daha önceki rekoru 2019 yılında kırılmıştı. O zaman yarımadaya 7.43 milyon turist gitmişti.