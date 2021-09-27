https://tr.sputniknews.com/20210927/koronavirus-testleri-pozitif-cikinca-canli-yayinda-studyoyu-terk-ettiler-1049268673.html

Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayında stüdyoyu terk ettiler

Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayında stüdyoyu terk ettiler

Televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T04:28+0300

2021-09-27T04:28+0300

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koronavirüs

abd

televizyon

sunucu

program

koronavirüs

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ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programının iki sonucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.

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2021

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abd, televizyon, sunucu, program, koronavirüs