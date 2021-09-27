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KORONAVİRÜS
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Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayında stüdyoyu terk ettiler
Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayında stüdyoyu terk ettiler
Televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T04:28+0300
2021-09-27T04:28+0300
2021-09-27T04:39+0300
koronavirüs
abd
televizyon
sunucu
program
koronavirüs
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ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programının iki sonucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.
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abd, televizyon, sunucu, program, koronavirüs
Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayında stüdyoyu terk ettiler 04:28 27.09.2021 (güncellendi: 04:39 27.09.2021)
Televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar stüdyoyu terk etti.
ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programının iki sonucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.
Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.
Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.