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Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek
Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, pek çok görüşmesini pandemi sebebiyle video-konferans ile gerçekleştirmesine karşın... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:12+0300
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rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.Peskov bir başka soru karşısında, “(Devlet Başkanı Putin’in) görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın görüşmelerinin pek çoğunun hâlâ video-konferans ile gerçekleşmesinin sadece bir önlem olduğunu da ekledi. Rusya lideri, yakın çevresindeki bazı kişilerin koronavirüs pozitif olduğunun belirlenmesi üstüne eylül ortasında sosyal izolasyon uygulamaya başlamıştı, çalışmalarını da uzaktan sürdürüyordu.En başta Suriye, ayrıca Afganistan ve LibyaBunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip ekledi: “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya’nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum.”Ekonomik ilişkiler, ortak projelerKremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin, ekonomi alanındaki ortak projeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren meseleleri de ele alacaklarını kaydetti: “Ticari-ekonomik ilişkilerin pek çok tarafı bulunuyor, bu ilişkiler her iki ülkede çok sayıda şirketi ilgilendiriyor. İlişkilerin bu yönü, liderler tarafından her zaman ele alınmıştır.”Putin ile Erdoğan’ın beklenen görüşmesi çarşamba günü Soçi’de gerçekleşecek. Söz konusu görüşme, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek.
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye

Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek

14:12 27.09.2021 (güncellendi: 14:28 27.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRecep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, pek çok görüşmesini pandemi sebebiyle video-konferans ile gerçekleştirmesine karşın, çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü için planlanan Rusya ziyaretinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
Peskov bir başka soru karşısında, “(Devlet Başkanı Putin’in) görüşmelerinin çoğunluğu, hatta neredeyse hepsi video-konferans yöntemi ile gerçekleşmeye devam ediyor, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tabii ki yüz yüze olacak” dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın görüşmelerinin pek çoğunun hâlâ video-konferans ile gerçekleşmesinin sadece bir önlem olduğunu da ekledi. Rusya lideri, yakın çevresindeki bazı kişilerin koronavirüs pozitif olduğunun belirlenmesi üstüne eylül ortasında sosyal izolasyon uygulamaya başlamıştı, çalışmalarını da uzaktan sürdürüyordu.

En başta Suriye, ayrıca Afganistan ve Libya

Bunun yanında Peskov, Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinin içeriğinin sorulması üstüne, liderlerin gündemlerinde bir dizi uluslararası sorunun olacağını söyleyip ekledi: “Bölgesel sorunlar: En başta Suriye, tabii ki Afganistan ve geleneksel olarak Libya’nın da gündemde yer alacağını düşünüyorum.”

Ekonomik ilişkiler, ortak projeler

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Türkiye liderlerinin, ekonomi alanındaki ortak projeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren meseleleri de ele alacaklarını kaydetti: “Ticari-ekonomik ilişkilerin pek çok tarafı bulunuyor, bu ilişkiler her iki ülkede çok sayıda şirketi ilgilendiriyor. İlişkilerin bu yönü, liderler tarafından her zaman ele alınmıştır.”
Putin ile Erdoğan’ın beklenen görüşmesi çarşamba günü Soçi’de gerçekleşecek. Söz konusu görüşme, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek.
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