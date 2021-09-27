https://tr.sputniknews.com/20210927/mansur-yavas--belediyenin-diger-islerini-bir-kenara-biraktik-onceligimiz-ogrencilerimiz-1049287145.html

Mansur Yavaş: Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık, önceliğimiz öğrencilerimiz

Mansur Yavaş: Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık, önceliğimiz öğrencilerimiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversiteyi okumak için Ankara'ya gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:32+0300

2021-09-27T16:32+0300

2021-09-27T16:32+0300

yaşam

mansur yavaş

üniversite

öğrenci

yurt

veli

abb

barınma

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını seferber etti. Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu’nda bir araya gelen Yavaş, “İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz” dedi. 3 günde 6 binden fazla başvuruGeçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı. Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara’ya gelen öğrencileri Konferans Salonu’nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent’teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor. 'ABB artık sizin anne babanız'Konferans Salonu’nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:'İlk defa bir devlet dairesinde insan muamelesi gördüm'Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde birçok ihtiyacı giderilen öğrenci ve veliler, barınma sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.Bin 500’ün üzerinde öğrenci yurt ve otellere yerleştirilirken, geçici barınma sorununu çözüme kavuşturan Umut Topal, Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:Bir başka öğrenci Şule Çakar ise “Burayı Mansur Yavaş’ın Twitter’ından gördüm. Çok basit ve kolay ilerleyen bir süreçti, çok yardımcı oldular.” -Sami Çakar: “Ben çok şaşırdım açıkçası. Geldim, yemek var, simit ikramı var, çay ikramı var. Bir de yurt da garanti dendi. Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.” -Enes Coşar: “Burada çok güzel karşılandım. Ülkemde ilk defa kendimi değerli hissettim. Burada ilgi alaka süper… Burası olmasaydı, gitmeyecektim çünkü başka bir imkanım yok, kalacak yerim yoktu” dedi.

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mansur yavaş, üniversite, öğrenci, yurt, veli, abb, barınma