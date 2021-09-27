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https://tr.sputniknews.com/20210927/mansur-yavas--belediyenin-diger-islerini-bir-kenara-biraktik-onceligimiz-ogrencilerimiz-1049287145.html
Mansur Yavaş: Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık, önceliğimiz öğrencilerimiz
Mansur Yavaş: Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık, önceliğimiz öğrencilerimiz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversiteyi okumak için Ankara'ya gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:32+0300
2021-09-27T16:32+0300
yaşam
mansur yavaş
üniversite
öğrenci
yurt
veli
abb
barınma
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını seferber etti. Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu’nda bir araya gelen Yavaş, “İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz” dedi. 3 günde 6 binden fazla başvuruGeçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı. Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara’ya gelen öğrencileri Konferans Salonu’nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent’teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor. 'ABB artık sizin anne babanız'Konferans Salonu’nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:'İlk defa bir devlet dairesinde insan muamelesi gördüm'Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde birçok ihtiyacı giderilen öğrenci ve veliler, barınma sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.Bin 500’ün üzerinde öğrenci yurt ve otellere yerleştirilirken, geçici barınma sorununu çözüme kavuşturan Umut Topal, Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:Bir başka öğrenci Şule Çakar ise “Burayı Mansur Yavaş’ın Twitter’ından gördüm. Çok basit ve kolay ilerleyen bir süreçti, çok yardımcı oldular.” -Sami Çakar: “Ben çok şaşırdım açıkçası. Geldim, yemek var, simit ikramı var, çay ikramı var. Bir de yurt da garanti dendi. Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.” -Enes Coşar: “Burada çok güzel karşılandım. Ülkemde ilk defa kendimi değerli hissettim. Burada ilgi alaka süper… Burası olmasaydı, gitmeyecektim çünkü başka bir imkanım yok, kalacak yerim yoktu” dedi.
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mansur yavaş, üniversite, öğrenci, yurt, veli, abb, barınma

Mansur Yavaş: Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık, önceliğimiz öğrencilerimiz

16:32 27.09.2021
© DHAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversiteyi okumak için Ankara'ya gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencileri; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara yerleştirdiklerini açıkladı. Geçici konaklama işlemleri kapsamında 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yavaş, “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısının ardından üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında yer alan barınma sorununu da çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını seferber etti.
Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerle kayıt işlemlerinin yapıldığı Konferans Salonu’nda bir araya gelen Yavaş, “İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz” dedi.

3 günde 6 binden fazla başvuru

Geçici konaklama işlemleri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülürken, 3 günde 6 binden fazla başvuru yapıldı. Gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’de karşıladığı birçok öğrencinin dışında Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunarak Ankara’ya gelen öğrencileri Konferans Salonu’nda ağırlayarak kayıt işlemlerini yapıyor. Başkent’teki tarihi ve kültürel yerler başta olmak üzere ulaşım hakkında bilgilendirilen öğrenciler; Şefkat Evleri, kiralanan otel ve yurtlara Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla götürülerek yerleştiriliyor.

'ABB artık sizin anne babanız'

Konferans Salonu’nda öğrenci ve velilerle sohbet eden Yavaş, okumaya gelen ve barınma sorunu olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara’daki bütün oteller, yurtlar veya yurt olabilecek yerlerin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyemizin elinde olan yerleri de tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kimseyi açıkta bırakmayacağız. Gençlerimizle bundan sonra da irtibatta olmaya devam edeceğiz. Çünkü belediye bir şehrin hem annesi hem de babasıdır. Anne ve babalarınız bizlere emanet etti sizleri. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır. Sadece yurt, barınma sorunu değil bundan sonra eğitim hayatınızda da herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz gençlerden sadece başarı bekliyoruz. Sorun giderilinceye kadar çocuklarımızın sıkıntılarıyla ilgileneceğiz. Buradaki hiçbir arkadaşımız başka işle ilgilenmiyor. Belediyenin diğer işlerini bir kenara bıraktık önceliğimiz öğrencilerimiz.”

'İlk defa bir devlet dairesinde insan muamelesi gördüm'

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde birçok ihtiyacı giderilen öğrenci ve veliler, barınma sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.
Bin 500’ün üzerinde öğrenci yurt ve otellere yerleştirilirken, geçici barınma sorununu çözüme kavuşturan Umut Topal, Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

"20 yıllık hayatımda bir devlet dairesinde ilk defa insan muamelesi gördüm. Bize, yurtlarımız henüz hazır değil diyebilirlerdi ama mağdur etmemek için otele bile yerleştiriyorlar. Karnınız açsa sıcak çorba ikram ediyorlar. Bura olmasaydı seçeneğim okulumu dondurmaktı, başka seçeneğim yoktu.”

Bir başka öğrenci Şule Çakar ise “Burayı Mansur Yavaş’ın Twitter’ından gördüm. Çok basit ve kolay ilerleyen bir süreçti, çok yardımcı oldular.” -Sami Çakar: “Ben çok şaşırdım açıkçası. Geldim, yemek var, simit ikramı var, çay ikramı var. Bir de yurt da garanti dendi. Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.” -Enes Coşar: “Burada çok güzel karşılandım. Ülkemde ilk defa kendimi değerli hissettim. Burada ilgi alaka süper… Burası olmasaydı, gitmeyecektim çünkü başka bir imkanım yok, kalacak yerim yoktu” dedi.
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