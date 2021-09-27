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https://tr.sputniknews.com/20210927/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-dolarda-yukselisin-surmesi-icin-neden-yok-1049294840.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dolarda yükselişin sürmesi için bir neden olmadığını söyledi. T24'ten Barış Soydan'a... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T21:20+0300
2021-09-27T21:21+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a konuştu.Soydan, Merkez Bankası Başkanı'nın 'doların yükselmesi için bir neden olmadığını' dile getirdiğini ifade etti. Soydan yazısında, 'Kavcıoğlu'nun alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolarak yakın para geleceğini ön gördüklerini de' aktardı.Kavcıoğlu'nun faiz konusundaki görüşlerinin belli olduğunu aktaran Soydan, yazısında, "Faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerektiğini kaydediyor. Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu ekliyor. Müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıyor ve pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını aktarıyor" ifadelerini kullandı.Merkez Bankası rezerv tartışmalarını da Kavcıoğlu'na soran Soydan'ın konuyla ilgili yazdıkları şöyle:"Kavcıoğlu'nun anlattıklarının odak noktalarından birini Merkez Bankası'nın rezervleri oluşturdu. Şahap Kavcıoğlu, benim de yazılarımda sık sık kullandığım Swap hariç net rezerv tanımının kullanılmasına karşı. Esas olanın brüt rezerv olduğunu, nitekim Uluslararası Para Fonu'nun da (IMF) bunu kullandığını söylüyor. Bununla birlikte "Velev ki Swap hariç rezervler kullanılacaksa onun için de planımız var" diyor.Önce brüt rezervler için söylediklerine bakalım. Kavcıoğlu, brüt rezervlerin 120 milyar doları geçtiğine dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da, sanırım 128 milyar dolarlık rezerv satışı ile ilgili eleştirilerden rahatsız olduğu için bunu son günlerde sık sık vurguluyor...Rezervlerde ihracatçı reeskont kredileri ve altın alımı dolayısıyla artış sürüyor. Kavcıoğlu brüt rezervlerin yıl sonuna dek 135 milyar doları geçebileceğini belirtiyor.Buna yönelik olarak aldığı bazı önlemler, attığı bazı adımlar var. Bunlardan biri, Eximbank'ın reeskont kredilerinin tutarını 20 milyardan 30 milyar dolara yükseltmek. Bunu zaten biliyoruz. Fakat Merkez Bankası reeskont kredilerinin limitini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ihracatçı firmaların buradan gelen TL'yi döviz alımında kullanmasını engellemeye yönelik bazı tedbirler de alıyor.Şahap Kavcıoğlu reeskont kredileri ile verilen Türk Lirası'nın zaman zaman dövize yönelik talebi artırıcı bir faktör haline geldiğini belirtiyor, bu tutarın hem ilk veriliş anında hem de geri ödeme vadesi geldiğinde iki kez dövize talep yarattığını vurguluyor.Bu konuda bir planı var. Reeskont kredilerinden yararlanan ihracatçı firmaların Merkez Bankası'ndan aldıkları parayı sadece faaliyet bazlı yükümlülüklerini karşılamalarında kullanmaları sağlanacak. ​​Kavcıoğlu, "firmaların eğer reeskont aracılığıyla bu kadar ucuz kaynak kullanıyorsa, bunun karşılığında sorumlu davranmaları gerektiğini" söylüyor.Bu önlemlerle ihracatçı şirketlerin ihracattan elde ettikleri ama yurt dışında tuttukları 20 milyar dolardan fazla parayı Türkiye'ye getirmelerini sağlamayı hedeflediklerini de belirtiyor."
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dolar, merkez bankası, şahap kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok

21:20 27.09.2021 (güncellendi: 21:21 27.09.2021)
© AA / Ali BalıkçıŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA / Ali Balıkçı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dolarda yükselişin sürmesi için bir neden olmadığını söyledi. T24'ten Barış Soydan'a konuşan Kavcıoğlu, alınan önlemlerle bir yıl içinde Merkez Bankası rezervlerine ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini de ifade etti.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'a konuştu.
Soydan, Merkez Bankası Başkanı'nın 'doların yükselmesi için bir neden olmadığını' dile getirdiğini ifade etti. Soydan yazısında, 'Kavcıoğlu'nun alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolarak yakın para geleceğini ön gördüklerini de' aktardı.
Kavcıoğlu'nun faiz konusundaki görüşlerinin belli olduğunu aktaran Soydan, yazısında, "Faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerektiğini kaydediyor. Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu ekliyor. Müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıyor ve pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını aktarıyor" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası rezerv tartışmalarını da Kavcıoğlu'na soran Soydan'ın konuyla ilgili yazdıkları şöyle:
"Kavcıoğlu'nun anlattıklarının odak noktalarından birini Merkez Bankası'nın rezervleri oluşturdu. Şahap Kavcıoğlu, benim de yazılarımda sık sık kullandığım Swap hariç net rezerv tanımının kullanılmasına karşı. Esas olanın brüt rezerv olduğunu, nitekim Uluslararası Para Fonu'nun da (IMF) bunu kullandığını söylüyor. Bununla birlikte "Velev ki Swap hariç rezervler kullanılacaksa onun için de planımız var" diyor.
Önce brüt rezervler için söylediklerine bakalım. Kavcıoğlu, brüt rezervlerin 120 milyar doları geçtiğine dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da, sanırım 128 milyar dolarlık rezerv satışı ile ilgili eleştirilerden rahatsız olduğu için bunu son günlerde sık sık vurguluyor...
Rezervlerde ihracatçı reeskont kredileri ve altın alımı dolayısıyla artış sürüyor. Kavcıoğlu brüt rezervlerin yıl sonuna dek 135 milyar doları geçebileceğini belirtiyor.
Buna yönelik olarak aldığı bazı önlemler, attığı bazı adımlar var. Bunlardan biri, Eximbank'ın reeskont kredilerinin tutarını 20 milyardan 30 milyar dolara yükseltmek. Bunu zaten biliyoruz. Fakat Merkez Bankası reeskont kredilerinin limitini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ihracatçı firmaların buradan gelen TL'yi döviz alımında kullanmasını engellemeye yönelik bazı tedbirler de alıyor.
Şahap Kavcıoğlu reeskont kredileri ile verilen Türk Lirası'nın zaman zaman dövize yönelik talebi artırıcı bir faktör haline geldiğini belirtiyor, bu tutarın hem ilk veriliş anında hem de geri ödeme vadesi geldiğinde iki kez dövize talep yarattığını vurguluyor.
Bu konuda bir planı var. Reeskont kredilerinden yararlanan ihracatçı firmaların Merkez Bankası'ndan aldıkları parayı sadece faaliyet bazlı yükümlülüklerini karşılamalarında kullanmaları sağlanacak. ​​Kavcıoğlu, "firmaların eğer reeskont aracılığıyla bu kadar ucuz kaynak kullanıyorsa, bunun karşılığında sorumlu davranmaları gerektiğini" söylüyor.
Bu önlemlerle ihracatçı şirketlerin ihracattan elde ettikleri ama yurt dışında tuttukları 20 milyar dolardan fazla parayı Türkiye'ye getirmelerini sağlamayı hedeflediklerini de belirtiyor."
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