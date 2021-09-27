https://tr.sputniknews.com/20210927/mustafa-sarigulun-partisi-tdpde-toplu-istifa-1049268136.html

Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de toplu istifa

Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'de toplu istifa

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisine... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T03:07+0300

2021-09-27T03:07+0300

2021-09-27T03:07+0300

politika

türkiye

mustafa sarıgül

muharrem ince

memleket partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048615202_0:294:2000:1419_1920x0_80_0_0_cb07350ff911a1ef8d1070ef0cbb67af.jpg

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendileri için memleketin önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil." ifadelerini kullandı.Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, partilerinde her şeyden önce insana değer verildiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.Siyasetlerinin insan ve adalet odaklı olduğunu dile getiren Eş, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210926/mustafa-sarigul-genel-baskan-secildi-14-tane-belediye-baskanimiz-bize-gelmek-istiyor-1049261843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mustafa sarıgül, muharrem ince, memleket partisi, türkiye değişim partisi (tdp)