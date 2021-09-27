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https://tr.sputniknews.com/20210927/nedim-sener-yargidaki-bin-fetocu-hakim-savci-yargi-kadar-konusulmadi-1049269446.html
Nedim Şener: Yargıdaki bin FETÖ’cü hakim savcı, ‘Yargı’ kadar konuşulmadı
Nedim Şener: Yargıdaki bin FETÖ’cü hakim savcı, ‘Yargı’ kadar konuşulmadı
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Yargıda bin FETÖ’cü hakim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" açıklamasında... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T08:22+0300
2021-09-27T08:21+0300
türkiye
nedim şener
fetö
yargı
dizi
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Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, 'Yargı' dizisinin Twitter'da 'Trend Topic' listesine girmesine ilişkin olarak, "Bir dizinin TT listesinde bu kadar yer almasına rağmen, yargıda bin FETÖ’cü hâkim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" düşüncesini dile getirdi.Şener yazısında, "Dün öğleden önce Twitter’da en çok konuşulan konulara baktığımda, 'Yargı' başlığını gördüm. 'İşte' dedim, 'İşte, Türkiye nihayet farkına vardı, herkes yargıda ortaya çıkarılan bin yeni Fetullahçı Terör Örgütü üyesi hâkim ve savcıyı konuşuyor' diye düşündüm. 'Millet ne yazıyor?' diye baktığımda ne göreyim, bir televizyon kanalında yeni başlayan diziden söz ediliyormuş. ‘Yargı’ adını taşıyan bir dizi gün boyu TT listesindeydi, meğer avukatların rekabetini konu alan bir yapımmış. Benim beklentimle tek ortak yönü de dizinin kısmen yargı konusuna değinmesi ve kısmen Adliye’de geçmesi. Bir dizinin TT listesinde bu kadar yer almasına rağmen, yargıda bin FETÖ’cü hâkim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" ifadelerini kullandı.
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nedim şener, fetö, yargı, dizi

Nedim Şener: Yargıdaki bin FETÖ’cü hakim savcı, ‘Yargı’ kadar konuşulmadı

08:22 27.09.2021
© YOUTUBENedim Şener ve Enver Aysever
Nedim Şener ve Enver Aysever - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Yargıda bin FETÖ’cü hakim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" açıklamasında bulundu.
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, 'Yargı' dizisinin Twitter'da 'Trend Topic' listesine girmesine ilişkin olarak, "Bir dizinin TT listesinde bu kadar yer almasına rağmen, yargıda bin FETÖ’cü hâkim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" düşüncesini dile getirdi.
Şener yazısında, "Dün öğleden önce Twitter’da en çok konuşulan konulara baktığımda, 'Yargı' başlığını gördüm. 'İşte' dedim, 'İşte, Türkiye nihayet farkına vardı, herkes yargıda ortaya çıkarılan bin yeni Fetullahçı Terör Örgütü üyesi hâkim ve savcıyı konuşuyor' diye düşündüm. 'Millet ne yazıyor?' diye baktığımda ne göreyim, bir televizyon kanalında yeni başlayan diziden söz ediliyormuş. ‘Yargı’ adını taşıyan bir dizi gün boyu TT listesindeydi, meğer avukatların rekabetini konu alan bir yapımmış. Benim beklentimle tek ortak yönü de dizinin kısmen yargı konusuna değinmesi ve kısmen Adliye’de geçmesi. Bir dizinin TT listesinde bu kadar yer almasına rağmen, yargıda bin FETÖ’cü hâkim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?" ifadelerini kullandı.
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