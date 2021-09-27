https://tr.sputniknews.com/20210927/nijeryada-kadin-cinayeti-cinsel-iliskiye-girmek-istemeyen-karisini-oldurdu-1049268272.html

Nijerya'da kadın cinayeti: Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürdü

Nijerya'da kadın cinayeti: Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürdü

Nijerya'da karısına sürekli şiddet uygulayan bir şahıs, cinsel ilişki teklifini reddeden karısını duvara vurarak öldürdü. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T03:40+0300

2021-09-27T03:40+0300

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dünya

nijerya

kadın cinayeti

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Nijerya'nın Edo eyaletinde Emmanuel Asemota isimli adam, karısını vahşi şekilde öldürdü. Komşuların iddiasına göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, bu sefer de cinsel ilişki kavgası yaşadı. Ugieki isimli kadın, kocasının cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Bunu duyan adam çılgına döndü.Kocasının kendisine şiddet uygulamasının ardından odaya kaçan Ugieki kapıyı kilitledi ancak bu da yeterli olmadı. Baltayla odanın kapısını kıran adam, pencereden kaçmak üzere olan kadını yakalayarak kafasını defalarca duvara vurdu.Bu sırada çığlık seslerini duyan komşular, korkudan müdahale edemedi. Emmanuel Asemota isimli adam, karısını feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Seslerin kesilmesinin ardından eve giren komşuları, kadını kanlar içerisinde buldu.Kadının kardeşi Victoria Omoruyi'nin iddiasına göre, talihsiz kadını iki hastane de kabul etmedi. Başka bir hastanede tedavi gördükten sonra Benin Üniversite hastanesinde sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kadının kardeşi Victoria Omoruyi, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

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nijerya, kadın cinayeti