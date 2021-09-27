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https://tr.sputniknews.com/20210927/olum-tehditleri-alan-genc-kadin-bosanmak-istiyor-surekli-tehdit-ediliyorum-1049280458.html
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'
Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi, “Eşim bana sürekli, ‘Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:52+0300
2021-09-27T13:53+0300
yaşam
adana
tehdit
evlilik
mahkeme
şiddet
şiddetli geçimsizlik
boşanma
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3 çocuk annesi Tuğba Gökçe, 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi ile Ankara'da evlendi.Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince ‘ölüm' tehditleri aldı ve şiddet gördü. Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.'Özür ve seni seviyorum mesajları attı'2021'in Ocak ayında ise Mehmet Fettah Çiftçi, eşine Ankara 18. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp genç kadını evden kovdu. Adana'daki ailesinin yanına gelen ve yaşadığı bütün her şeyi ailesine anlatan Tuğba Gökçe, 21 Şubat'ta oğlunu dünyaya getirdi. Bunun üzerine eşi, genç kadına ‘Özür ve seni seviyorum' mesajları atıp boşanma davasını iptal ettiğini söyledi.Tuğba Gökçe Çiftçi eşine cevap vermese de bir süre sonra eşinden tekrardan ‘ölüm' tehditleri almaya başladı. Bunun üzerine ailesinden aldığı destekle genç kadın da 22 Nisan'da boşanma davası açtı ve iki tarafın davası Ankara 29.Aile Mahkemesi'nde birleşti.Eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen Mehmet Fettah Çiftçi, bu sefer de ‘Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek tehditlere devam etti. Ankara 29.Aile Mahkemesi, Edis'in annesinde kalacağını, 2 haftada bir kez de Mehmet Fettah Çiftçi'nin oğlunu görebileceği kararını verip duruşma tarihini de 11 Kasım olarak belirledi.'Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti'Kendisine tehditleri devam eden eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alan Tuğba Gökçe, kendisini ölümle tehdit eden eşine 2 haftada bir kez çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirterek, “Parti adı kullanarak eşim beni birçok kez tehdit etti. Ocak ayında beni evden kovdu ve ben de ailemin yanına yerleştim. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti” diye konuştu.Eşinin mahkemeye pedagog raporu sunduklarını ve çocuğunu elinden almak için uğraştığını öne süren Çiftçi, “Birçok uzaklaştırma aldım ama hiçbiri fayda etmiyor. Birçok yere müracaat ettim ama önüne geçemiyorum. Çok mağdur durumdayım. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım” dedi.'Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu'Eşinin 2018 yılında milletvekili adayı olduğunu ancak daha sonra bağlı olduğu partiden ihraç edildiğini de öne süren Tuğba Gökçe Çiftçi, “Sosyal medya hesabında hep siyasilerle çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor ancak hepsi eski resimler. Sürekli bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor. Partiden ihraç edildiğini öğrendim. Emniyete şikayette bulunduğumda bana 3 dosyasının olduğunu öğrendim. Evlenirken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı çalıştığını söyledi ancak evlendikten sonra öyle bir şey olmadığını gördüm. Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu. Kirasını veremiyordu” ifadelerini kullandı.'Boşanmak istiyorum'Biran önce boşanmak istediğini söyleyen Çiftçi, “Birileri bu insana artık dur desin. Kimseyi dolandırmasın. Ben eşi olduğum halde bu kadar mağdur oldum kimbilir diğer insanlar ne kadar korkutuluyor. Ben biran önce boşanmak istiyorum, tehdit edilmek istemiyorum. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum” diye konuştu.
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adana, tehdit, evlilik, mahkeme, şiddet, şiddetli geçimsizlik, boşanma

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'

13:52 27.09.2021 (güncellendi: 13:53 27.09.2021)
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİAdana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi, yardım bekliyor.
Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi, yardım bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi, “Eşim bana sürekli, ‘Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda’ diyerek tehditler savuruyor, bana fotoğraflar atıyor. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum” dedi.
3 çocuk annesi Tuğba Gökçe, 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi ile Ankara'da evlendi.
Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.
Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince ‘ölüm' tehditleri aldı ve şiddet gördü. Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

'Özür ve seni seviyorum mesajları attı'

2021'in Ocak ayında ise Mehmet Fettah Çiftçi, eşine Ankara 18. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp genç kadını evden kovdu. Adana'daki ailesinin yanına gelen ve yaşadığı bütün her şeyi ailesine anlatan Tuğba Gökçe, 21 Şubat'ta oğlunu dünyaya getirdi. Bunun üzerine eşi, genç kadına ‘Özür ve seni seviyorum' mesajları atıp boşanma davasını iptal ettiğini söyledi.
Tuğba Gökçe Çiftçi eşine cevap vermese de bir süre sonra eşinden tekrardan ‘ölüm' tehditleri almaya başladı. Bunun üzerine ailesinden aldığı destekle genç kadın da 22 Nisan'da boşanma davası açtı ve iki tarafın davası Ankara 29.Aile Mahkemesi'nde birleşti.
Eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen Mehmet Fettah Çiftçi, bu sefer de ‘Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek tehditlere devam etti. Ankara 29.Aile Mahkemesi, Edis'in annesinde kalacağını, 2 haftada bir kez de Mehmet Fettah Çiftçi'nin oğlunu görebileceği kararını verip duruşma tarihini de 11 Kasım olarak belirledi.

'Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti'

Kendisine tehditleri devam eden eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alan Tuğba Gökçe, kendisini ölümle tehdit eden eşine 2 haftada bir kez çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirterek, “Parti adı kullanarak eşim beni birçok kez tehdit etti. Ocak ayında beni evden kovdu ve ben de ailemin yanına yerleştim. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti” diye konuştu.
Eşinin mahkemeye pedagog raporu sunduklarını ve çocuğunu elinden almak için uğraştığını öne süren Çiftçi, “Birçok uzaklaştırma aldım ama hiçbiri fayda etmiyor. Birçok yere müracaat ettim ama önüne geçemiyorum. Çok mağdur durumdayım. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım” dedi.

'Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu'

Eşinin 2018 yılında milletvekili adayı olduğunu ancak daha sonra bağlı olduğu partiden ihraç edildiğini de öne süren Tuğba Gökçe Çiftçi, “Sosyal medya hesabında hep siyasilerle çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor ancak hepsi eski resimler. Sürekli bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor. Partiden ihraç edildiğini öğrendim. Emniyete şikayette bulunduğumda bana 3 dosyasının olduğunu öğrendim. Evlenirken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı çalıştığını söyledi ancak evlendikten sonra öyle bir şey olmadığını gördüm. Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu. Kirasını veremiyordu” ifadelerini kullandı.

'Boşanmak istiyorum'

Biran önce boşanmak istediğini söyleyen Çiftçi, “Birileri bu insana artık dur desin. Kimseyi dolandırmasın. Ben eşi olduğum halde bu kadar mağdur oldum kimbilir diğer insanlar ne kadar korkutuluyor. Ben biran önce boşanmak istiyorum, tehdit edilmek istemiyorum. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum” diye konuştu.
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