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https://tr.sputniknews.com/20210927/peskov-ukraynaya-nato-birliklerinin-konuslandirilmasi-halinde-rusyanin-kirmizi-cizgileri-asilir-1049286090.html
Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır
Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Minsk'in Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasına yapacağı ortak misillemelerin hem Rusya hem de Belarus'un... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:06+0300
2021-09-27T16:06+0300
dünya
belarus
ukrayna
nato
aleksandr lukaşenko
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Günlük basın toplantısında Peskov'a NATO'nun Ukrayna topraklarına birliklerini konuşlandırması halinde Moskova ve Minsk'in buna nasıl karşılık verebileceği soruldu.Misilleme önlemlerinin Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin iki tarafının da güvenliğini sağlayacak önlemler olacağınının altını çizen Peskov, "NATO askeri altyapısının Ukrayna topraklarına genişletilmesi konusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından birçok kez dile getirildi ve Putin, bunun bizzat kendisinin bahsettiği 'kırmızı çizgilerin' aşılması olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün ülkesinin askeri yönetimiyle yapılan toplantıda Ukrayna'da eğitim merkezleri kisvesi altında ABD üsleri kurulmakta ve NATO birliklerinin söz konusu üslere intikal etmekte olduğunu vurgulamıştı. Bu eylemlerin yanıtsız bırakılamayacağının altını çizen Lukaşenko, bunlara yönelik ortak misilleme önlemleri konusunda Putin'le anlaşma sağladıklarını söylemişti.Daha önceki bir açıklamasında Rusya ile 2025 yılına kadar değeri 1 milyar doların üzerinde olan silahların sevkiyatı konusunda mutabık kalındığını söyleyen Lukaşenko, "Hacimler büyük, bu hem bizim hem de Rusya'nın, NATO birlikleriyle doğrudan temas halinde olduğumuz batı istikametini çok ciddiye aldığımız anlamına geliyor" demişti.
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Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır

16:06 27.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Minsk'in Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasına yapacağı ortak misillemelerin hem Rusya hem de Belarus'un güvenliğini sağlayacağını söyledi. Peskov, bunun Rusya'nın kırmızı çizgilerinin aşılmasını ifade edeceğini vurguladı.
Günlük basın toplantısında Peskov'a NATO'nun Ukrayna topraklarına birliklerini konuşlandırması halinde Moskova ve Minsk'in buna nasıl karşılık verebileceği soruldu.
Misilleme önlemlerinin Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin iki tarafının da güvenliğini sağlayacak önlemler olacağınının altını çizen Peskov, "NATO askeri altyapısının Ukrayna topraklarına genişletilmesi konusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından birçok kez dile getirildi ve Putin, bunun bizzat kendisinin bahsettiği 'kırmızı çizgilerin' aşılması olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün ülkesinin askeri yönetimiyle yapılan toplantıda Ukrayna'da eğitim merkezleri kisvesi altında ABD üsleri kurulmakta ve NATO birliklerinin söz konusu üslere intikal etmekte olduğunu vurgulamıştı. Bu eylemlerin yanıtsız bırakılamayacağının altını çizen Lukaşenko, bunlara yönelik ortak misilleme önlemleri konusunda Putin'le anlaşma sağladıklarını söylemişti.
Daha önceki bir açıklamasında Rusya ile 2025 yılına kadar değeri 1 milyar doların üzerinde olan silahların sevkiyatı konusunda mutabık kalındığını söyleyen Lukaşenko, "Hacimler büyük, bu hem bizim hem de Rusya'nın, NATO birlikleriyle doğrudan temas halinde olduğumuz batı istikametini çok ciddiye aldığımız anlamına geliyor" demişti.
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