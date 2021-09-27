https://tr.sputniknews.com/20210927/peskov-ukraynaya-nato-birliklerinin-konuslandirilmasi-halinde-rusyanin-kirmizi-cizgileri-asilir-1049286090.html

Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır

Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ve Minsk'in Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasına yapacağı ortak misillemelerin hem Rusya hem de Belarus'un... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:06+0300

2021-09-27T16:06+0300

2021-09-27T16:06+0300

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nato

aleksandr lukaşenko

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Günlük basın toplantısında Peskov'a NATO'nun Ukrayna topraklarına birliklerini konuşlandırması halinde Moskova ve Minsk'in buna nasıl karşılık verebileceği soruldu.Misilleme önlemlerinin Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin iki tarafının da güvenliğini sağlayacak önlemler olacağınının altını çizen Peskov, "NATO askeri altyapısının Ukrayna topraklarına genişletilmesi konusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından birçok kez dile getirildi ve Putin, bunun bizzat kendisinin bahsettiği 'kırmızı çizgilerin' aşılması olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün ülkesinin askeri yönetimiyle yapılan toplantıda Ukrayna'da eğitim merkezleri kisvesi altında ABD üsleri kurulmakta ve NATO birliklerinin söz konusu üslere intikal etmekte olduğunu vurgulamıştı. Bu eylemlerin yanıtsız bırakılamayacağının altını çizen Lukaşenko, bunlara yönelik ortak misilleme önlemleri konusunda Putin'le anlaşma sağladıklarını söylemişti.Daha önceki bir açıklamasında Rusya ile 2025 yılına kadar değeri 1 milyar doların üzerinde olan silahların sevkiyatı konusunda mutabık kalındığını söyleyen Lukaşenko, "Hacimler büyük, bu hem bizim hem de Rusya'nın, NATO birlikleriyle doğrudan temas halinde olduğumuz batı istikametini çok ciddiye aldığımız anlamına geliyor" demişti.

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belarus, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko