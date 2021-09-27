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https://tr.sputniknews.com/20210927/petrol-haftaya-ralliyle-basladi-1049269576.html
Petrol haftaya 'ralliyle' başladı
Petrol haftaya 'ralliyle' başladı
Petrol, küresel enerji krizinin devam etmesi ve düşük stoklarla beraber yeni haftaya da yüzde 1'den fazla yükselişle başladı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T08:28+0300
2021-09-27T08:27+0300
dünya
abd
brent petrolün varil fiyatı
petrol
ekonomi
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Petrol fiyatları, küresel çapta yaşanan enerji kriziyle beraber yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak varil başına 80 dolara doğru ilerliyor.Brent petrol, pazartesi günü varil başına 79.02 dolara ulaşarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. ABD’deki stoklar üç yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlerken doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş de petrol için talep görünümünü iyileştiriyor.Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs ise piyasadaki dengesizliğin beklediklerinden daha güçlü olduğunu belirterek yıl sonu Brent petrol fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara çıkardı.İngiltere’de Brexit’in de etkisi ile yeterli kamyon şoförü bulunmaması sebebiyle haftasonu benzin istasyonları ve süpermarketlerde kuyruklar oluştuğu görüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit düzenlemelerinden geri adım atarak kamyon şoförlerine vize şartlarının gevşetileceğini açıkladı. Ayrıca ordudan da lojistik konusunda yardım istenecek.Artan enerji fiyatları ve girdi maliyetleri sebebiyle Çin’de ülke çapında alüminyum, tekstil ve soya işleme gibi büyük fabrikaların faaliyetlerini azaltması veya durdurulması emri verildi. Çin’de 23 eyaletin neredeyse yarısı “enerji yoğunluğu” hedeflerinin altında kaldı. Enerji krizi yaşayabilecek eyaletler arasında sanayi eyaletleri Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong da bulunuyor.Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1,4 yükselişle varil başına 75 doların üzerine çıktı.Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,4 yükselişle varil başına 79 doların üzerini gördü.
https://tr.sputniknews.com/20210512/abd-enerji-bakani-siber-saldiriya-ugrayan-petrol-boru-hattinin-haftasonu-faaliyete-gececegini-1044480754.html
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abd, brent petrolün varil fiyatı, petrol, ekonomi

Petrol haftaya 'ralliyle' başladı

08:28 27.09.2021
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Angus Mordant
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Petrol, küresel enerji krizinin devam etmesi ve düşük stoklarla beraber yeni haftaya da yüzde 1'den fazla yükselişle başladı.
Petrol fiyatları, küresel çapta yaşanan enerji kriziyle beraber yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak varil başına 80 dolara doğru ilerliyor.
Brent petrol, pazartesi günü varil başına 79.02 dolara ulaşarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. ABD’deki stoklar üç yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izlerken doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükseliş de petrol için talep görünümünü iyileştiriyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs ise piyasadaki dengesizliğin beklediklerinden daha güçlü olduğunu belirterek yıl sonu Brent petrol fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara çıkardı.
İngiltere’de Brexit’in de etkisi ile yeterli kamyon şoförü bulunmaması sebebiyle haftasonu benzin istasyonları ve süpermarketlerde kuyruklar oluştuğu görüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit düzenlemelerinden geri adım atarak kamyon şoförlerine vize şartlarının gevşetileceğini açıkladı. Ayrıca ordudan da lojistik konusunda yardım istenecek.
Jennifer Granholm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2021
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Artan enerji fiyatları ve girdi maliyetleri sebebiyle Çin’de ülke çapında alüminyum, tekstil ve soya işleme gibi büyük fabrikaların faaliyetlerini azaltması veya durdurulması emri verildi. Çin’de 23 eyaletin neredeyse yarısı “enerji yoğunluğu” hedeflerinin altında kaldı. Enerji krizi yaşayabilecek eyaletler arasında sanayi eyaletleri Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong da bulunuyor.
Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1,4 yükselişle varil başına 75 doların üzerine çıktı.
Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,4 yükselişle varil başına 79 doların üzerini gördü.
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