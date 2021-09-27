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https://tr.sputniknews.com/20210927/prof-dr-sari-musilajdan-hayir-dogabilirdi-basaramadik-1049278527.html
Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık
Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık
Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül'de balık avı sezonu açılırken müsilaj hiç yaşanmamış gibi davranıldığını söyledi. Sarı, "Eylem planına uyamadık. Ekosistem... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:11+0300
2021-09-27T13:11+0300
türkiye
marmara denizi
av
balıkçılık
müsilaj
mustafa sarı
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Marmara Denizi’nde müsilaj konusunda yaptığı araştırmalar ile tanınan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, balık avcılığı konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.Balıkçılık sezonun başlandığı 1 Eylül'de, müsilajın yok sayılarak yanlış yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Şu anda en büyük sorun, balıkçılıkla ilgili. Müsilaj, balıkçılara çok zarar verdi. Avlanmak için denize açılan balıkçılar, sıfır avla geri dönüyorlar. Halbuki 22 maddelik eylem planının 19'uncu maddesi, Marmara Denizi'nde ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçilmesi ve koruma alanlarıyla ilgili. Biz, bu madde için hiçbir şey yapmadık" dedi.​Prof. Dr. Sarı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Şu andaki en büyük sorun balıkçılıkla ilgili. Her gün balıkçılar arıyorlar. Balıkçılar 1 Eylül’de sezona başladılar ama biz bir yanlış yaptık. Neydi o yanlış? 1 Eylül’deki av sezonunu açarken sanki hiç müsilaj yaşanmamış gibi davrandık. Buna üzüldük. Müsilaj balıkçılara çok zarar verdi ama bir taraftan da balıkçılık müsilajın oluşumunda belli bir paya sahip. Eylem planına uyamadık. Ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yaparak başlayabilirdik yani şerden hayır doğabilirdi, bu bir fırsata dönüşebilirdi. Biz bunu fırsata dönüştüremedik. 'Balıkçılar şu an sıfır avla dönüyorlar neredeyse'Riskleri öngörmek, riskleri öngördükten sonra yönetim kararlarını sorunun çıkmasını beklemeden almak gerekiyor. Şu an 1 Eylül’de av sezonunu açtık ama balıkçılar şu an sıfır avla dönüyorlar neredeyse. Ağlarını atıyorlar ve hiçbir şey çıkmıyor Marmara Denizi'nde. Bunu söyledik, bunu uyardık. Tedbir almamız gerekiyordu, sürdürülebilir balıkçılığa geçmemiz gerekiyordu, geçmedik. Ümit ederim ki çok kısa süre içinde Tarım ve Orman Bakanlığı sürdürülebilir balıkçılığa geçiş için hızlı eylem planı hazırlar ve bunu uygulamak için harekete geçer.”
türkiye
marmara denizi
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marmara denizi, av, balıkçılık, müsilaj, mustafa sarı

Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık

13:11 27.09.2021
© DHAmüsilaj
müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© DHA
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Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Eylül'de balık avı sezonu açılırken müsilaj hiç yaşanmamış gibi davranıldığını söyledi. Sarı, "Eylem planına uyamadık. Ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yaparak başlayabilirdik yani şerden hayır doğabilirdi, bu bir fırsata dönüşebilirdi" dedi.
Marmara Denizi’nde müsilaj konusunda yaptığı araştırmalar ile tanınan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, balık avcılığı konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.
Balıkçılık sezonun başlandığı 1 Eylül'de, müsilajın yok sayılarak yanlış yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Şu anda en büyük sorun, balıkçılıkla ilgili. Müsilaj, balıkçılara çok zarar verdi. Avlanmak için denize açılan balıkçılar, sıfır avla geri dönüyorlar. Halbuki 22 maddelik eylem planının 19'uncu maddesi, Marmara Denizi'nde ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçilmesi ve koruma alanlarıyla ilgili. Biz, bu madde için hiçbir şey yapmadık" dedi.
​Prof. Dr. Sarı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Şu andaki en büyük sorun balıkçılıkla ilgili. Her gün balıkçılar arıyorlar. Balıkçılar 1 Eylül’de sezona başladılar ama biz bir yanlış yaptık. Neydi o yanlış? 1 Eylül’deki av sezonunu açarken sanki hiç müsilaj yaşanmamış gibi davrandık. Buna üzüldük. Müsilaj balıkçılara çok zarar verdi ama bir taraftan da balıkçılık müsilajın oluşumunda belli bir paya sahip. Eylem planına uyamadık. Ekosistem esaslı balıkçılığa geçiş yaparak başlayabilirdik yani şerden hayır doğabilirdi, bu bir fırsata dönüşebilirdi. Biz bunu fırsata dönüştüremedik.

'Balıkçılar şu an sıfır avla dönüyorlar neredeyse'

Riskleri öngörmek, riskleri öngördükten sonra yönetim kararlarını sorunun çıkmasını beklemeden almak gerekiyor. Şu an 1 Eylül’de av sezonunu açtık ama balıkçılar şu an sıfır avla dönüyorlar neredeyse. Ağlarını atıyorlar ve hiçbir şey çıkmıyor Marmara Denizi'nde. Bunu söyledik, bunu uyardık. Tedbir almamız gerekiyordu, sürdürülebilir balıkçılığa geçmemiz gerekiyordu, geçmedik. Ümit ederim ki çok kısa süre içinde Tarım ve Orman Bakanlığı sürdürülebilir balıkçılığa geçiş için hızlı eylem planı hazırlar ve bunu uygulamak için harekete geçer.”
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