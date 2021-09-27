Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210927/rdif-astrazeneca-ve-sputnik-light-kombinasyonu-antikor-seviyesini-artirdi-1049284890.html
RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı
RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Azerbaycan’da AstraZeneca ve Sputnik Light aşısı ile aşılanan kişilerde antikor sayısının arttığı açıklamasını yaptı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T15:36+0300
2021-09-27T15:36+0300
koronavirüs
yan etki
astrazenaca
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_9f672c81310753f415e1cbf8401db042.jpg
RDIF’in açıklamasına göre, Azerbaycan’da 20 kişinin verilerinin incelendiği araştırma şubat ayında başladı. 29 gün arayla ilk doz olarak AstraZeneca, ikinci doz olarak Sputnik Light uygulandı.Sonuç olarak 57. günde gönüllülerin yüzde 85’inde SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinini nötralize eden antikor sayısında dört kat veya daha fazla artış gözlendi.RDIF daha önce incelemeye katılanlarda ciddi yan etkilerin veya hastalanma durumlarına rastlanmadığını bildirmişti. İki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmalara Rusya’da da izin verilmişti, aynı zamanda Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210727/rusyada-sputnik-light-ile-astrazeneca-kombinasyonu-asinin-testlerine-baslandi-1045065147.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044592777_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_b505d543992b51b13de5bf92d336a5c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yan etki, astrazenaca, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı

15:36 27.09.2021
© REUTERS / Ivan Alvaradokoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Ivan Alvarado
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Azerbaycan’da AstraZeneca ve Sputnik Light aşısı ile aşılanan kişilerde antikor sayısının arttığı açıklamasını yaptı.
RDIF’in açıklamasına göre, Azerbaycan’da 20 kişinin verilerinin incelendiği araştırma şubat ayında başladı. 29 gün arayla ilk doz olarak AstraZeneca, ikinci doz olarak Sputnik Light uygulandı.
Sonuç olarak 57. günde gönüllülerin yüzde 85’inde SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinini nötralize eden antikor sayısında dört kat veya daha fazla artış gözlendi.
RDIF daha önce incelemeye katılanlarda ciddi yan etkilerin veya hastalanma durumlarına rastlanmadığını bildirmişti. İki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmalara Rusya’da da izin verilmişti, aynı zamanda Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar sürüyor.
Rusya / kovid / aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
DÜNYA
Rusya’da Sputnik Light ile AstraZeneca kombinasyonu aşının testlerine başlandı
27 Temmuz, 10:43
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:29Taliban, berberlere sakal tıraşı yapmayı yasakladı
16:28Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor
16:18Instagram, 13 yaş altı çocuklar için çıkaracağı uygulamayı askıya aldı
16:12CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
16:06Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır
15:59Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi
15:52Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek
15:51‘Dervish in Progress’ koreografı Ziya Azazi: Bu gösteri Türkiye ve dünyada yıllarca sergilendi
15:47Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma
15:42Pfizer CEO'su Bourla: Hayat 1 yıl içinde normale dönecek
15:39Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki haftalarda güçlü bir dalgalanma bekleyebiliriz
15:36RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı
15:28Tırnakçılık yapan kadını market sahibinin dikkati ortaya çıkardı
15:25FSB, Başkurtistan’da terör saldırısını önledi
15:21Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu: Polis harekete geçti
15:09Beşiktaş, Avrupa kupalarında 226. maçına çıkıyor
15:07ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada
14:54Soçi zirvesinden hangi sonuçların çıkması bekleniyor?
14:53Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı
14:50'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'