RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı

RDIF’in açıklamasına göre, Azerbaycan’da 20 kişinin verilerinin incelendiği araştırma şubat ayında başladı. 29 gün arayla ilk doz olarak AstraZeneca, ikinci doz olarak Sputnik Light uygulandı.Sonuç olarak 57. günde gönüllülerin yüzde 85’inde SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinini nötralize eden antikor sayısında dört kat veya daha fazla artış gözlendi.RDIF daha önce incelemeye katılanlarda ciddi yan etkilerin veya hastalanma durumlarına rastlanmadığını bildirmişti. İki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmalara Rusya’da da izin verilmişti, aynı zamanda Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar sürüyor.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Azerbaycan’da AstraZeneca ve Sputnik Light aşısı ile aşılanan kişilerde antikor sayısının arttığı açıklamasını yaptı.
RDIF’in açıklamasına göre, Azerbaycan’da 20 kişinin verilerinin incelendiği araştırma şubat ayında başladı. 29 gün arayla ilk doz olarak AstraZeneca, ikinci doz olarak Sputnik Light uygulandı.
Sonuç olarak 57. günde gönüllülerin yüzde 85’inde SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinini nötralize eden antikor sayısında dört kat veya daha fazla artış gözlendi.
RDIF daha önce incelemeye katılanlarda ciddi yan etkilerin veya hastalanma durumlarına rastlanmadığını bildirmişti. İki aşının kombinasyonuyla ilgili araştırmalara Rusya’da da izin verilmişti, aynı zamanda Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de araştırmalar sürüyor.