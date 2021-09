https://tr.sputniknews.com/20210927/rtuk-baskani-sahin-fox-haber-genel-yayin-yonetmeni-senturk-beni-ve-kurumumu-tehdit-etti-1049272478.html

RTÜK Başkanı Şahin: FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk, beni ve kurumumu tehdit etti

RTÜK Başkanı Şahin: FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk, beni ve kurumumu tehdit etti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün ortak bir tanıdıkları aracılığıyla kendisini ve kurumunu tehdit ettiğini söyledi... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T10:45+0300

2021-09-27T10:45+0300

2021-09-27T10:45+0300

türkiye

rtük

tehdit

kadın

mağdur

ceza

fox tv

program

medya

doğan şentürk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya gündemine ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Şahin, Kalçık'ın sorusu üzerine "Muhalif kanallara sık sık ceza veriliyor" şeklindeki eleştirilere katılmadığını söyledi. Ceza verirken muhalif - muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmadıklarını belirten Şahin, "Bu ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. Cezayı ben tek başıma vermiyorum ki, kuruldan geçerek kararlar alınıyor. RTÜK'ün bir işleyişi var, biz her kararı buna uygun şekilde alıyoruz. Muhalifler ceza veriliyor diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor" diye konuştu.Her şeyin farkında olduklarını dile getiren Şahin, "RTÜK diyaloğa önem veren bir kurum. Kurumumun ceza ile anılmasını da istemem. Bununla övünen biri de değilim. Yeni dönemde de diyaloğa açık olacağız. Hangi kanal olursa olsun, iyi, kaliteli yayın yaptıkları zaman bunu takdir de ederiz. Eleştirilere de açığız, yeter ki yapıcı olsun. Bizi sadece yargı dağıtan ceza mekanizması olarak görmek yanlış bir yaklaşım" ifadesini kullandı.Ebubekir Şahin, RTÜK'ün yayıncı kuruluşlara rehber ve öncü olmayı şiar edindiğini vurgulayarak "Sadece ceza veren değil aynı zamanda ödüllendiren de bir kurumuz. Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilen bu yıl, Türkçeyi en doğru, en anlaşılır ve en güzel kullanan programlarımızı ödüllendireceğiz" dedi.'İlkeli yayıncılık yapmıyorlar'Kalçık'ın "Cezalar mağduriyet malzemesi yapılıyor, dediniz. Bunu biraz açar mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine de Şahin, "RTÜK'ten ceza almalarından dolayı üzülmesi gereken bazı yayıncılar, kendilerini sorgulamak yerine işin kolayına kaçarak RTÜK'ü sorumlu görüyorlar. Sanki her şey normalmiş de RTÜK kendi kendine hiçbir kurala bağlı kalmaksızın yaptırım uyguluyormuş gibi bir hava içindeler" diye konuştu. "Ve durumu siyasete bağlıyorlar, yaptırımların siyasi olduğu intibasını oluşturmayı kendilerine görev bilenler var. Maalesef kendilerini bir yayıncı değil de siyasi parti sözcüsü gibi gören bir grup, RTÜK'ü hedef alarak siyasi olmakla suçluyor. Trajikomik bir durum" ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:'Sanki muhalefet partisi yayın organı gibi hareket ediyorlar'"Kendilerini tarafsız ve özgür basının yılmaz savunucu olarak gören ve gösteren bazı TV kanallarına bakın, objektif olduklarını göremezsiniz. Sanki muhalefet partisi yayın organı gibi hareket ediyorlar. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri ayaklar altında. Habercilik tarafsızlığı, ilkeli olmayı gerektirir, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundasınız. Evet gazetecilik eleştiri üzerine kuruludur ama haksız yere ve eleştirinin ötesinde hakarete varan söylemlerle, yalan ve yanlış bilgilerle habercilik yapılamaz. Bakın kendini duayen haberci, tarafsız gazeteci özgür basının savunucusu olarak görüp lanse etmeye çalışan bir gazeteci arkadaş var; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Tescilli yalan haberlerinden dolayı verdiğimiz yaptırım kararlarından ötürü ortak bir dostumuz aracılığıyla şahsımı ve kurumumu tehdit etmiştir.'Hani tarafsızdın, hani özgür basın adına yapıyordun?'İnanabiliyor musunuz? Bunu yapan gazeteci kimliği taşıyor. 'Daha şimdi başlıyor her şey' diye tehditler savurup daha sonra hızını alamayıp başka bir günkü ana haberde yine şahsıma ve Üst Kurula yönelik açık açık tehditler savuracak kadar fütursuz hale gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Televizyonu denetleyen bir otoriteye karşı açık açık, haksız yere, görevimizi yaptığımız için tehditler savurabilmekte... Ve bu özgür ve tarafsız habercilik adına yapılıyor. Ne ironi değil mi? Hani tarafsızdın, hani özgür basın adına yapıyordun? Hiç sanmıyorum. 'RTÜK'ün verdiği cezalardan nemalanan kanallar var'Ayrıca dönüp bakınca ekranda görünmeyen ancak FOX haberin mutfağını yöneten bir gazeteciye sahip çıkmak yerine FETÖ'den tutuklu sözde gazeteciye sahip çıkması samimiyetsizliğini gösterir aslında. Sen yaptıklarının tamamını kendi politik görüşlerin ve çıkarların uğruna yapıyorsun demek ki. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile hareket etmesin kimse. Medya patronlarının, yöneticilerin; politikacıları, bürokratları tehdit ettiği dönemler yok artık. Yeni Türkiye'de kimse böyle bir şey yapamaz, yapan da bedelini öder. RTÜK'ün verdiği cezalardan nemalanan kanallar var. Bilinçli olarak hatalarda ısrar ediyorlar. Mağduriyet edebiyatıyla reyting peşinde koşanlar bunlar."RTÜK Başkanı Şahin, "Muhalif kanalda söylenen bir söz ceza alırken, aynı söz muhalif olmayan kanalda söylendiği zaman ceza almıyor" eleştirileriyle ilgili olarak da "Asla böyle bir şey de olamaz. Biz zaten önce uyarı mekanizmasını kullanıyoruz. Uyarı veriyoruz ancak aynı hataya devam ederlerse ceza veriyoruz" dedi.'Kadın programlarını kaldırmayı düşünmüyoruz'Şahin, son dönemde sık sık gündeme gelen 'kadın programlarıyla' ilgili de konuştu. Bu kuşağın en çok reyting alan ve izlenen dilim olduğunu belirten RTÜK Başkanı, "Bize bu programlarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Geçtiğimiz günlerde aşırıya kaçanlara ceza vermek zorunda kaldık. Bu programların içeriğini dönüştürmemiz gerekiyor. Tüm bu programları yapanlarla ve kanallarla bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Programları kaldırmayı düşünmüyoruz ama içeriğinin mutlaka kamu yararına olacak şekilde evrilmesi gerekiyor. Yakın zamanda bunun için gerekli adımları da atacağız" ifadesini kullandı.'RTÜK'ü temsilen herkesi arayabilirim'Ebubekir Şahin, Kalçık'ın "Yangın döneminde RTÜK Başkanı olarak kanal yönetimleriyle iletişime geçtiğiniz gündeme gelmişti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:"RTÜK'ü temsilen ben herkesi arayabilirim. Yöneticileri de kanal sahiplerini de... Kendi şahsi kaprislerimden dolayı aramıyorum, ilkelerimiz çerçevesinde arıyorum. Bazıları yangın haberlerini tamamen yalan bilgiler üzerinden haber yaptı. Tamamen husumetlerinden dolayı. Ekiplerimiz ikazda bulundu. Önce ikaz ediyoruz ceza vermemek için ama bunu 'bizi tehdit ettiler' diye yansıttılar. Tamamen algı operasyonu üzerinden RTÜK'ü hedef gösterme çabasındalar maalesef."

