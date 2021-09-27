Rus Büyükelçi: Almanya’dan Kuzey Akım-2 ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz

Rus basınına konuşan Naçayev, “Kuzey Akım-2 ile ilgili tek beklentimiz siyasi durum ne olursa olsun imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi. Yeni hükümette görev yapmanın getirdiği sorumluluğun projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan politikacıları seçimler sırasındaki söylemlerini bir kenara bırakıp ülkelerinin iyiliği ve Avrupa’nın enerji güvenliği için ciddi çalışmalara yönlendirmesini umuyoruz” dedi. Naçayev, nükleer enerji ve kömür madenciliğinin reddedildiği ‘enerji dönüşümü’ koşullarında bir dönemde, Alman politikacıların büyük çoğunluğu için ülkelerinin gaz olmadan yapamayacağının açık olduğunu vurguladı.
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Naçayev, Rusya’nın Almanya’dan siyasi konjonktürden bağımsız olarak Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini söyledi.
Rus basınına konuşan Naçayev, “Kuzey Akım-2 ile ilgili tek beklentimiz siyasi durum ne olursa olsun imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi. Yeni hükümette görev yapmanın getirdiği sorumluluğun projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan politikacıları seçimler sırasındaki söylemlerini bir kenara bırakıp ülkelerinin iyiliği ve Avrupa’nın enerji güvenliği için ciddi çalışmalara yönlendirmesini umuyoruz” dedi.
Naçayev, nükleer enerji ve kömür madenciliğinin reddedildiği ‘enerji dönüşümü’ koşullarında bir dönemde, Alman politikacıların büyük çoğunluğu için ülkelerinin gaz olmadan yapamayacağının açık olduğunu vurguladı.