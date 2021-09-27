https://tr.sputniknews.com/20210927/rus-buyukelci-almanyadan-kuzey-akim-2-ile-ilgili-sorumluluklarini-yerine-getirmesini-bekliyoruz---1049272125.html

Rus Büyükelçi: Almanya’dan Kuzey Akım-2 ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz

Rus Büyükelçi: Almanya’dan Kuzey Akım-2 ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz

Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Naçayev, Rusya’nın Almanya’dan siyasi konjonktürden bağımsız olarak Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı ile ilgili... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T10:29+0300

2021-09-27T10:29+0300

2021-09-27T10:29+0300

rusya

almanya

kuzey akım-2

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Rus basınına konuşan Naçayev, “Kuzey Akım-2 ile ilgili tek beklentimiz siyasi durum ne olursa olsun imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi. Yeni hükümette görev yapmanın getirdiği sorumluluğun projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan politikacıları seçimler sırasındaki söylemlerini bir kenara bırakıp ülkelerinin iyiliği ve Avrupa’nın enerji güvenliği için ciddi çalışmalara yönlendirmesini umuyoruz” dedi. Naçayev, nükleer enerji ve kömür madenciliğinin reddedildiği ‘enerji dönüşümü’ koşullarında bir dönemde, Alman politikacıların büyük çoğunluğu için ülkelerinin gaz olmadan yapamayacağının açık olduğunu vurguladı.

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rusya, almanya, kuzey akım-2