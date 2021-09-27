https://tr.sputniknews.com/20210927/rusya-militanlar-turkiyenin-denetimindeki-bolgeden-cikmaya-calisti-5-suriyeli-asker-yaralandi-1049278775.html

Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı

Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bazı militanların Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T13:15+0300

2021-09-27T13:15+0300

2021-09-27T13:15+0300

dünya

suriye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı ikili zirve öncesinde Suriye topraklarındaki hareketlilik sürüyor.Basın toplantısı düzenleyen Kulit, "Halep vilayetinin Baselhayya yerleşimindeki yasadışı silahlı grupların militanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bölgeden Tel Rıfat yönüne doğru Suriyeli askerlerle olan kesişme hattı üzerinden geçme girişiminde bulundu. Çıkan çatışma sonucunda 5 Suriyeli asker yaralandı" dedi.Çatışmada en az 10 militanın yaralandığını, 5 militanın mayınlara bastığını kaydeden Kulit, militanların başlangıç noktalarına geri döndüklerini anlattı.Soçi'de bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, başta İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum olmak üzere Suriye'de terörle mücadele çalışmalarını masaya yatıracak.Kulit, dünkü açıklamasında Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etmişti.

suriye

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suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan