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Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı
Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bazı militanların Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T13:15+0300
2021-09-27T13:15+0300
dünya
suriye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı ikili zirve öncesinde Suriye topraklarındaki hareketlilik sürüyor.Basın toplantısı düzenleyen Kulit, "Halep vilayetinin Baselhayya yerleşimindeki yasadışı silahlı grupların militanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bölgeden Tel Rıfat yönüne doğru Suriyeli askerlerle olan kesişme hattı üzerinden geçme girişiminde bulundu. Çıkan çatışma sonucunda 5 Suriyeli asker yaralandı" dedi.Çatışmada en az 10 militanın yaralandığını, 5 militanın mayınlara bastığını kaydeden Kulit, militanların başlangıç noktalarına geri döndüklerini anlattı.Soçi'de bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, başta İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum olmak üzere Suriye'de terörle mücadele çalışmalarını masaya yatıracak.Kulit, dünkü açıklamasında Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etmişti.
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suriye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı

13:15 27.09.2021
© Sputnik / Mohamad MarufIŞİD'den alınan Halep'teki Deyr Hafir beldesi
IŞİD'den alınan Halep'teki Deyr Hafir beldesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Mohamad Maruf
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, bazı militanların Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştığını ve olay sonucunda 5 Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı ikili zirve öncesinde Suriye topraklarındaki hareketlilik sürüyor.

Basın toplantısı düzenleyen Kulit, "Halep vilayetinin Baselhayya yerleşimindeki yasadışı silahlı grupların militanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bölgeden Tel Rıfat yönüne doğru Suriyeli askerlerle olan kesişme hattı üzerinden geçme girişiminde bulundu. Çıkan çatışma sonucunda 5 Suriyeli asker yaralandı" dedi.

Çatışmada en az 10 militanın yaralandığını, 5 militanın mayınlara bastığını kaydeden Kulit, militanların başlangıç noktalarına geri döndüklerini anlattı.

Soçi'de bir araya gelecek olan Putin ve Erdoğan, başta İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum olmak üzere Suriye'de terörle mücadele çalışmalarını masaya yatıracak.
Kulit, dünkü açıklamasında Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etmişti.
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