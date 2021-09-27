Rusya ve Vietnam, Sputnik V aşısının sevkiyatı üzerinde anlaştı

Vietnam’ın Moskova Büyükelçisi Dang Minh Khoi, Sputnik’e yaptığı açıklamada “RDIF ile T&T Group şirketi arasında 2021 yılında Sputnik V aşısının Vietnam’a sevkiyatı için anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı. Khoi, tarafların sevkiyat tarihleriyle ilgili tarafların aktif şekilde çalıştığını ifade etti. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısını 23 Mart’ta tescillemişti. Mart ayı içinde Rusya’dan bir heyet bir parti aşıyı ülkeye götürmüştü. Daha sonra temmuzda Vietnam Vabiotech şirketi aşının test partisini üretmeye başlamıştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Vietnamlı T&T Group şirketi, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Hanoi’ye sevkiyatının yapılması için anlaşma imzaladı.
Vietnam’ın Moskova Büyükelçisi Dang Minh Khoi, Sputnik’e yaptığı açıklamada “RDIF ile T&T Group şirketi arasında 2021 yılında Sputnik V aşısının Vietnam’a sevkiyatı için anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı. Khoi, tarafların sevkiyat tarihleriyle ilgili tarafların aktif şekilde çalıştığını ifade etti.
Vietnam Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısını 23 Mart’ta tescillemişti. Mart ayı içinde Rusya’dan bir heyet bir parti aşıyı ülkeye götürmüştü. Daha sonra temmuzda Vietnam Vabiotech şirketi aşının test partisini üretmeye başlamıştı.