https://tr.sputniknews.com/20210927/rusya-ve-vietnam-sputnik-v-asisinin-sevkiyati-uzerinde-anlasti--1049273911.html

Rusya ve Vietnam, Sputnik V aşısının sevkiyatı üzerinde anlaştı

Rusya ve Vietnam, Sputnik V aşısının sevkiyatı üzerinde anlaştı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Vietnamlı T&T Group şirketi, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Hanoi’ye sevkiyatının yapılması için anlaşma imzaladı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T11:26+0300

2021-09-27T11:26+0300

2021-09-27T11:26+0300

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Vietnam’ın Moskova Büyükelçisi Dang Minh Khoi, Sputnik’e yaptığı açıklamada “RDIF ile T&T Group şirketi arasında 2021 yılında Sputnik V aşısının Vietnam’a sevkiyatı için anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı. Khoi, tarafların sevkiyat tarihleriyle ilgili tarafların aktif şekilde çalıştığını ifade etti. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısını 23 Mart’ta tescillemişti. Mart ayı içinde Rusya’dan bir heyet bir parti aşıyı ülkeye götürmüştü. Daha sonra temmuzda Vietnam Vabiotech şirketi aşının test partisini üretmeye başlamıştı.

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