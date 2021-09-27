Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi

Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesindeki bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Betuvaks-Kov-2 isimli yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi.Testlerin birinci ve ikinci aşaması bugünden başlayarak 31 Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Testlerde 170 gönüllü yer alacak.Aşı, İnsan Kök Hücresi Enstitüsü (İSKÇ) şirketi tarafından geliştirildi. İSKÇ’ye bağlı ‘Betuvaks’ şirketinden daha önce yapılan açıklamada bu aşının SARS-CoV-2 virüsünü taklit eden ancak memelileri enfekte edemeyen nano partiküllerden oluştuğu belirtilmişti.Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak, Sputnik Light ve EpiVakKorona-N olmak üzere beş koronavirüs aşısı tescillenmiş durumda.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Betuvaks-Kov-2 isimli yeni koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının başlatılmasına izin verdi.
Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesindeki bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Betuvaks-Kov-2 isimli yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi.
Testlerin birinci ve ikinci aşaması bugünden başlayarak 31 Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Testlerde 170 gönüllü yer alacak.
Aşı, İnsan Kök Hücresi Enstitüsü (İSKÇ) şirketi tarafından geliştirildi. İSKÇ’ye bağlı ‘Betuvaks’ şirketinden daha önce yapılan açıklamada bu aşının SARS-CoV-2 virüsünü taklit eden ancak memelileri enfekte edemeyen nano partiküllerden oluştuğu belirtilmişti.
Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak, Sputnik Light ve EpiVakKorona-N olmak üzere beş koronavirüs aşısı tescillenmiş durumda.