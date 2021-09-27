https://tr.sputniknews.com/20210927/safak-sezerden-canli-yayinda-bulent-ersoya-alkol-testi--1049277159.html

Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi

Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu Benzemez Kimse Sana programında, Şafak Sezer Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:35+0300

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yaşam

televizyon

alkol

alkol testi

bülent ersoy

oyuncu

şarkıcı

şafak sezer

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Oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayın programında şarkıcı Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.Geçen hafta yayınlanan programın ardından Bülent Ersoy’un davranışları sosyal medyada gündem olmuş, Ersoy’un programa, alkollü çıktığı iddia edilmişti.Ersoy, “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” dedi.Bunun üzerine, Ersoy'a alkol testi yapan Şafak Sezer, sıfır promil alkol olduğunu söyledi.

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2021

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