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https://tr.sputniknews.com/20210927/safak-sezerden-canli-yayinda-bulent-ersoya-alkol-testi--1049277159.html
Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi
Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu Benzemez Kimse Sana programında, Şafak Sezer Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:35+0300
2021-09-27T12:35+0300
2021-09-27T12:35+0300
yaşam
televizyon
alkol
alkol testi
bülent ersoy
oyuncu
şarkıcı
şafak sezer
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Oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayın programında şarkıcı Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.Geçen hafta yayınlanan programın ardından Bülent Ersoy’un davranışları sosyal medyada gündem olmuş, Ersoy’un programa, alkollü çıktığı iddia edilmişti.Ersoy, “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” dedi.Bunun üzerine, Ersoy'a alkol testi yapan Şafak Sezer, sıfır promil alkol olduğunu söyledi.
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televizyon, alkol, alkol testi, bülent ersoy, oyuncu, şarkıcı, şafak sezer
Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu Benzemez Kimse Sana programında, Şafak Sezer Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.
Oyuncu Şafak Sezer, katıldığı
canlı yayın programında
şarkıcı Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.
Geçen hafta yayınlanan programın ardından Bülent Ersoy’un davranışları sosyal medyada gündem olmuş, Ersoy’un programa, alkollü çıktığı iddia edilmişti.
Ersoy, “
Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” dedi.
Bunun üzerine, Ersoy'a alkol testi yapan Şafak Sezer,
sıfır promil alkol olduğunu söyledi.