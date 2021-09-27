Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210927/safak-sezerden-canli-yayinda-bulent-ersoya-alkol-testi--1049277159.html
Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi
Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu Benzemez Kimse Sana programında, Şafak Sezer Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:35+0300
2021-09-27T12:35+0300
yaşam
televizyon
alkol
alkol testi
bülent ersoy
oyuncu
şarkıcı
şafak sezer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103811/40/1038114061_0:92:1801:1105_1920x0_80_0_0_0e6f7df2e70754759d8ac417a9b5f6c9.jpg
Oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayın programında şarkıcı Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.Geçen hafta yayınlanan programın ardından Bülent Ersoy’un davranışları sosyal medyada gündem olmuş, Ersoy’un programa, alkollü çıktığı iddia edilmişti.Ersoy, “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” dedi.Bunun üzerine, Ersoy'a alkol testi yapan Şafak Sezer, sıfır promil alkol olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103811/40/1038114061_102:0:1697:1196_1920x0_80_0_0_66f8a5aacee958f85035f494d62b0dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
televizyon, alkol, alkol testi, bülent ersoy, oyuncu, şarkıcı, şafak sezer

Şafak Sezer'den canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi

12:35 27.09.2021
© TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Twitter
Abone ol
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu Benzemez Kimse Sana programında, Şafak Sezer Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.
Oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayın programında şarkıcı Bülent Ersoy’a alkol testi yaptı.
Geçen hafta yayınlanan programın ardından Bülent Ersoy’un davranışları sosyal medyada gündem olmuş, Ersoy’un programa, alkollü çıktığı iddia edilmişti.
Ersoy, “Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu” dedi.
Bunun üzerine, Ersoy'a alkol testi yapan Şafak Sezer, sıfır promil alkol olduğunu söyledi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:24Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
14:12Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek
14:11Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı
14:09Pınar Gültekin'in katil zanlısının anne babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
14:06Erdoğan: Adaleti sağlamanın ölçüsü, sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değildir
13:59Didem Soydan'a hakaret davasında sanık hakim karşısında
13:57Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
13:52Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'
13:48Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor
13:37Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir
13:32Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
13:32Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 49 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 931 TL
13:31Aliyev: 30 yıl işgal altında kalan toprakların en büyük sorumlusu Ermenistan'ı durdurmayan devletler
13:25Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil
13:15Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı
13:13İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi
13:11Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık
13:03Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Pandemi artık 'aşısızların pandemisi' pozisyonuna evrildi
13:03Milli atlet Ramil Guliyev, Ankara'da pizzacı açtı
12:59Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak