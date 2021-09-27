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Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı
Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı
ABD'de yıllardır sahte kimlikler kullanarak uçak bileti alıp, kayıp bavul başvurusu yaparak havayolları şirketlerinden 500 bin dolardan fazla geri ödeme alan... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T14:53+0300
2021-09-27T14:55+0300
abd
havaalanı
bavul
dolandırıcılık
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Louisiana eyaletinde yaşayan Pernell Anthony Jones ile Donmonick Martin isimli iki kişinin, internetten sahte kimlikle 180'den fazla bilet alarak, çok sayıda havayolunu 'kayıp bavul' ihbarıyla dolandırdıkları ortaya çıktı. Dava dosyalarına göre Jones, 2015'ten beri farklı şehirlere Louis Armstrong Uluslararası Havalimanı kalkışlı bilet alarak bagaj check-in'i yaptırdı ancak aslında yanına bavul almadı. Uçuşların ardından ise içerisinde 3 bin 500 euro değerinde (kanunen izin verilen azami tazminat) eşya bulunan bavulunun kaybolduğunu belirterek şikayet formları doldurdu. Teslim yeri olarak ise Martin'in Kenner şehrinde bulunan ev adresi kullanıldı. Bulunamayan bavullar için havayolları yasal kanunlar kapsamında Jones'a 3 bin 500 dolarlık çek göndermek zorunda kaldı. İkili bu yöntemle, aralarında Amerikan Havayolları, United Havayolları, Jet Blue, Southwest Havayolları ve Alaska Havayolları da olan firmaları 500 bin dolardan fazla dolandırdı. İkili, 'dolandırıcılık yapmak için komplo tasarlamak' suçundan yargılanırken, Jones için 20, Martin için ise 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Konu hakkında açıklama yapan Amerikan Havayolları sözcüsü, "Adalet Bakanlığı'nın bu konuyu takip etmesinden memnunuz" dedi. ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 2020'de ülkede yaklaşık 209 milyon bavulun yüzde 0.04'ü kayboldu. Bunların çoğu daha sonra bulunarak sahiplerine iade edilirken yüzde 5'i bulunamadı.
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abd, havaalanı, bavul, dolandırıcılık

Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı

14:53 27.09.2021 (güncellendi: 14:55 27.09.2021)
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDSABD-havalimanı
ABD-havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / PAUL J. RICHARDS
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ABD'de yıllardır sahte kimlikler kullanarak uçak bileti alıp, kayıp bavul başvurusu yaparak havayolları şirketlerinden 500 bin dolardan fazla geri ödeme alan iki dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcılardan bir için 20, diğeri 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
Louisiana eyaletinde yaşayan Pernell Anthony Jones ile Donmonick Martin isimli iki kişinin, internetten sahte kimlikle 180'den fazla bilet alarak, çok sayıda havayolunu 'kayıp bavul' ihbarıyla dolandırdıkları ortaya çıktı.
Dava dosyalarına göre Jones, 2015'ten beri farklı şehirlere Louis Armstrong Uluslararası Havalimanı kalkışlı bilet alarak bagaj check-in'i yaptırdı ancak aslında yanına bavul almadı.
Uçuşların ardından ise içerisinde 3 bin 500 euro değerinde (kanunen izin verilen azami tazminat) eşya bulunan bavulunun kaybolduğunu belirterek şikayet formları doldurdu. Teslim yeri olarak ise Martin'in Kenner şehrinde bulunan ev adresi kullanıldı.
Bulunamayan bavullar için havayolları yasal kanunlar kapsamında Jones'a 3 bin 500 dolarlık çek göndermek zorunda kaldı. İkili bu yöntemle, aralarında Amerikan Havayolları, United Havayolları, Jet Blue, Southwest Havayolları ve Alaska Havayolları da olan firmaları 500 bin dolardan fazla dolandırdı.
İkili, 'dolandırıcılık yapmak için komplo tasarlamak' suçundan yargılanırken, Jones için 20, Martin için ise 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Konu hakkında açıklama yapan Amerikan Havayolları sözcüsü, "Adalet Bakanlığı'nın bu konuyu takip etmesinden memnunuz" dedi.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 2020'de ülkede yaklaşık 209 milyon bavulun yüzde 0.04'ü kayboldu. Bunların çoğu daha sonra bulunarak sahiplerine iade edilirken yüzde 5'i bulunamadı.
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