https://tr.sputniknews.com/20210927/san-marinoda-kurtaj-yasallasiyor-1049277389.html
San Marino'da kürtaj yasallaşıyor
San Marino'da kürtaj yasallaşıyor
Koyu Katolik San Marino'da 1865'ten beri süren kürtaj yasağı, Katolik Kilisesi ve yakın ilişki içinde olduğu iktidar partisine rağmen kaldırılıyor. Kadınlar... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:51+0300
2021-09-27T12:51+0300
2021-09-27T12:51+0300
san marino
kürtaj
dünya
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Dünyanın en küçük ülkelerinden ve halkın büyük kısmı Katolik olan San Marino'da tarihi bir karar çıktı. İtalya'nın kuzeyindeki 35 bin nüfuslu ülkede dün yapılan referandumla kürtaj yasallaştı ve 1865'ten bu yana süren yasak kalkmış oldu. Referanduma katılım yüzde 41 ile düşük kalsa da oy verenlerin yüzde 77.3'ünün tercihi, hamileliğin 12. haftasına kadar kürtaja izin verilmesi gerektiği yönünde oldu. 12. haftadan sonra yapılması talep edilen kürtajlara ise annenin hayatını tehlikeye atan durumlarda onay verilecek. 'Katolik Kilisesi engellemek için elinden geleni yaptı'Referanduma önayak olan ve iktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti ile kürtajın bir cinayet olduğunu düşünen Papa Francis yönetimindeki Katolik Kilisesi'ne karşı 'evet' kampanyası yürüten San Marino Kadınlar Birliği (UDS) karardan bir hayli memnun. AFP'ye konuşan UDS Başkanı Karen Pruccoli, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı. Bize muhalefet eden ve sandıktan bu sonucun çıkmasını engellemek için elinden geleni yapan Katolik Kilisesi'ne karşı kazanılmış bir zafer" dedi. İktidar: Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz Hıristiyan Demokrat Parti'den Manuel Ciavatta ise referandum sonucunu 'yaşamayı her daim savunmuş bu ülke için bir yenilgi' olarak niteledi. Yine de "Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz" diyen Ciavatta, kararın yürürlüğe girmesi için 6 ay içinde ilgili kanunu parlamentoya getireceklerini söyledi. Avrupa'da sayılı ülke varMevcut durumda kürtajın kadınlar için 3 yıla kadar, kürtajı yapan doktorlar içinse 6 yıla kadar hapis cezası var. Ancak bugüne dek kimse hüküm giymedi. San Marino, Avrupa'da kürtaj yasağı olan sayılı ülkeler arasındaydı. Bir diğer koyu Katolik İrlanda'da kürtaj 2018'de yasallaşmıştı. Malta, Andora ve Vatikan'da ise hâlâ yasak. San Marino'da kürtaj olamayanlar, 40 yıldan uzun süredir kürtajın serbest olduğu İtalya'ya geçiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-adalet-bakanligi-tartismali-kurtaj-yasasi-nedeniyle-teksasa-dava-acti-1048778920.html
https://tr.sputniknews.com/20210916/katoliklerin-ruhani-lideri-papa-francis-kurtaj-cinayettir-1048944511.html
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san marino, kürtaj
San Marino'da kürtaj yasallaşıyor
Koyu Katolik San Marino'da 1865'ten beri süren kürtaj yasağı, Katolik Kilisesi ve yakın ilişki içinde olduğu iktidar partisine rağmen kaldırılıyor. Kadınlar Birliği, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı" açıklaması yaptı.
Dünyanın en küçük ülkelerinden ve halkın büyük kısmı Katolik olan San Marino'da tarihi bir karar çıktı. İtalya'nın kuzeyindeki 35 bin nüfuslu ülkede dün yapılan referandumla kürtaj yasallaştı ve 1865'ten bu yana süren yasak kalkmış oldu. Referanduma katılım yüzde 41 ile düşük kalsa da oy verenlerin yüzde 77.3'ünün tercihi, hamileliğin 12. haftasına kadar kürtaja izin verilmesi gerektiği yönünde oldu. 12. haftadan sonra yapılması talep edilen kürtajlara ise annenin hayatını tehlikeye atan durumlarda onay verilecek.
'Katolik Kilisesi engellemek için elinden geleni yaptı'
Referanduma önayak olan ve iktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti ile kürtajın bir cinayet olduğunu düşünen Papa Francis yönetimindeki Katolik Kilisesi'ne karşı 'evet' kampanyası yürüten San Marino Kadınlar Birliği (UDS) karardan bir hayli memnun. AFP'ye konuşan UDS Başkanı Karen Pruccoli, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı. Bize muhalefet eden ve sandıktan bu sonucun çıkmasını engellemek için elinden geleni yapan Katolik Kilisesi'ne karşı kazanılmış bir zafer" dedi.
İktidar: Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz
Hıristiyan Demokrat Parti'den Manuel Ciavatta ise referandum sonucunu 'yaşamayı her daim savunmuş bu ülke için bir yenilgi' olarak niteledi. Yine de "Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz" diyen Ciavatta, kararın yürürlüğe girmesi için 6 ay içinde ilgili kanunu parlamentoya getireceklerini söyledi.
Avrupa'da sayılı ülke var
Mevcut durumda kürtajın kadınlar için 3 yıla kadar, kürtajı yapan doktorlar içinse 6 yıla kadar hapis cezası var. Ancak bugüne dek kimse hüküm giymedi.
San Marino, Avrupa'da kürtaj yasağı olan
sayılı ülkeler arasındaydı. Bir diğer koyu Katolik İrlanda'da kürtaj 2018'de yasallaşmıştı. Malta, Andora ve Vatikan'da ise hâlâ yasak.
San Marino'da kürtaj olamayanlar, 40 yıldan uzun süredir kürtajın serbest olduğu İtalya'ya geçiyordu.