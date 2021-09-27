Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210927/san-marinoda-kurtaj-yasallasiyor-1049277389.html
San Marino'da kürtaj yasallaşıyor
San Marino'da kürtaj yasallaşıyor
Koyu Katolik San Marino'da 1865'ten beri süren kürtaj yasağı, Katolik Kilisesi ve yakın ilişki içinde olduğu iktidar partisine rağmen kaldırılıyor. Kadınlar... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:51+0300
2021-09-27T12:51+0300
san marino
kürtaj
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049277473_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b41ff82f9c0e1a5d0b1b57f434290d2f.jpg
Dünyanın en küçük ülkelerinden ve halkın büyük kısmı Katolik olan San Marino'da tarihi bir karar çıktı. İtalya'nın kuzeyindeki 35 bin nüfuslu ülkede dün yapılan referandumla kürtaj yasallaştı ve 1865'ten bu yana süren yasak kalkmış oldu. Referanduma katılım yüzde 41 ile düşük kalsa da oy verenlerin yüzde 77.3'ünün tercihi, hamileliğin 12. haftasına kadar kürtaja izin verilmesi gerektiği yönünde oldu. 12. haftadan sonra yapılması talep edilen kürtajlara ise annenin hayatını tehlikeye atan durumlarda onay verilecek. 'Katolik Kilisesi engellemek için elinden geleni yaptı'Referanduma önayak olan ve iktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti ile kürtajın bir cinayet olduğunu düşünen Papa Francis yönetimindeki Katolik Kilisesi'ne karşı 'evet' kampanyası yürüten San Marino Kadınlar Birliği (UDS) karardan bir hayli memnun. AFP'ye konuşan UDS Başkanı Karen Pruccoli, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı. Bize muhalefet eden ve sandıktan bu sonucun çıkmasını engellemek için elinden geleni yapan Katolik Kilisesi'ne karşı kazanılmış bir zafer" dedi. İktidar: Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz Hıristiyan Demokrat Parti'den Manuel Ciavatta ise referandum sonucunu 'yaşamayı her daim savunmuş bu ülke için bir yenilgi' olarak niteledi. Yine de "Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz" diyen Ciavatta, kararın yürürlüğe girmesi için 6 ay içinde ilgili kanunu parlamentoya getireceklerini söyledi. Avrupa'da sayılı ülke varMevcut durumda kürtajın kadınlar için 3 yıla kadar, kürtajı yapan doktorlar içinse 6 yıla kadar hapis cezası var. Ancak bugüne dek kimse hüküm giymedi. San Marino, Avrupa'da kürtaj yasağı olan sayılı ülkeler arasındaydı. Bir diğer koyu Katolik İrlanda'da kürtaj 2018'de yasallaşmıştı. Malta, Andora ve Vatikan'da ise hâlâ yasak. San Marino'da kürtaj olamayanlar, 40 yıldan uzun süredir kürtajın serbest olduğu İtalya'ya geçiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-adalet-bakanligi-tartismali-kurtaj-yasasi-nedeniyle-teksasa-dava-acti-1048778920.html
https://tr.sputniknews.com/20210916/katoliklerin-ruhani-lideri-papa-francis-kurtaj-cinayettir-1048944511.html
san marino
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049277473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1043fdadce29088f7c221f52437f7814.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
san marino, kürtaj

San Marino'da kürtaj yasallaşıyor

12:51 27.09.2021
© REUTERS / JENNIFER LORENZINISan Marino- Kürtaj
San Marino- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Abone ol
Koyu Katolik San Marino'da 1865'ten beri süren kürtaj yasağı, Katolik Kilisesi ve yakın ilişki içinde olduğu iktidar partisine rağmen kaldırılıyor. Kadınlar Birliği, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı" açıklaması yaptı.
Dünyanın en küçük ülkelerinden ve halkın büyük kısmı Katolik olan San Marino'da tarihi bir karar çıktı. İtalya'nın kuzeyindeki 35 bin nüfuslu ülkede dün yapılan referandumla kürtaj yasallaştı ve 1865'ten bu yana süren yasak kalkmış oldu. Referanduma katılım yüzde 41 ile düşük kalsa da oy verenlerin yüzde 77.3'ünün tercihi, hamileliğin 12. haftasına kadar kürtaja izin verilmesi gerektiği yönünde oldu. 12. haftadan sonra yapılması talep edilen kürtajlara ise annenin hayatını tehlikeye atan durumlarda onay verilecek.
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı
10 Eylül, 00:23

'Katolik Kilisesi engellemek için elinden geleni yaptı'

Referanduma önayak olan ve iktidardaki Hıristiyan Demokrat Parti ile kürtajın bir cinayet olduğunu düşünen Papa Francis yönetimindeki Katolik Kilisesi'ne karşı 'evet' kampanyası yürüten San Marino Kadınlar Birliği (UDS) karardan bir hayli memnun. AFP'ye konuşan UDS Başkanı Karen Pruccoli, "San Marino kadınları, kadınların hiçbir hakkı olmadığına inanan muhafazakarlara karşı zafer kazandı. Bize muhalefet eden ve sandıktan bu sonucun çıkmasını engellemek için elinden geleni yapan Katolik Kilisesi'ne karşı kazanılmış bir zafer" dedi.

İktidar: Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz

Hıristiyan Demokrat Parti'den Manuel Ciavatta ise referandum sonucunu 'yaşamayı her daim savunmuş bu ülke için bir yenilgi' olarak niteledi. Yine de "Seçmenlerin sesine saygı duyuyoruz" diyen Ciavatta, kararın yürürlüğe girmesi için 6 ay içinde ilgili kanunu parlamentoya getireceklerini söyledi.

Avrupa'da sayılı ülke var

Mevcut durumda kürtajın kadınlar için 3 yıla kadar, kürtajı yapan doktorlar içinse 6 yıla kadar hapis cezası var. Ancak bugüne dek kimse hüküm giymedi.
San Marino, Avrupa'da kürtaj yasağı olan sayılı ülkeler arasındaydı. Bir diğer koyu Katolik İrlanda'da kürtaj 2018'de yasallaşmıştı. Malta, Andora ve Vatikan'da ise hâlâ yasak.
San Marino'da kürtaj olamayanlar, 40 yıldan uzun süredir kürtajın serbest olduğu İtalya'ya geçiyordu.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
DÜNYA
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis: Kürtaj cinayettir
16 Eylül, 00:12
110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:24Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
14:12Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek
14:11Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı
14:09Pınar Gültekin'in katil zanlısının anne babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
14:06Erdoğan: Adaleti sağlamanın ölçüsü, sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değildir
13:59Didem Soydan'a hakaret davasında sanık hakim karşısında
13:57Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
13:52Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'
13:48Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor
13:37Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir
13:32Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
13:32Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 49 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 931 TL
13:31Aliyev: 30 yıl işgal altında kalan toprakların en büyük sorumlusu Ermenistan'ı durdurmayan devletler
13:25Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil
13:15Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı
13:13İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi
13:11Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık
13:03Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Pandemi artık 'aşısızların pandemisi' pozisyonuna evrildi
13:03Milli atlet Ramil Guliyev, Ankara'da pizzacı açtı
12:59Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak