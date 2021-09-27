https://tr.sputniknews.com/20210927/sarkici-nadide-sultanin-araci-halindeyken-alev-aldi-1049293796.html

Şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı hareket halindeyken alev aldı

Şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı hareket halindeyken alev aldı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Ölümden döndüğünü belirten şarkıcı, "Ben bu olaydan sonra... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T20:08+0300

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türkiye

şarkıcı

araç

nadide sultan

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TV8’de yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğünü açıkladı. Sabah'ın haberine göre oğluyla birlikte özel aracıyla evine giden Nadide Sultan, aracının birden alev aldığını ve çok korktuğunu belirtti.Nadide Sultan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde biraz fazla yol gittim terledim sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim.Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım. İlk etapta cam çok az açıktı, sigara izmariti mi geldi diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir dediler. Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi. Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika’daki çocuklara gönderdim!"

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şarkıcı, araç, nadide sultan