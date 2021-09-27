https://tr.sputniknews.com/20210927/sarkici-r-kelly-federal-juri-tarafindan-santaj-ve-seks-ticaretinden-suclu-bulundu-1049296943.html

Şarkıcı R. Kelly, federal jüri tarafından şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu

Şarkıcı R. Kelly, federal jüri tarafından şantaj ve seks ticaretinden suçlu bulundu

R&B müzisyeni R. Kelly, New York federal jürisi tarafından hakkındaki şantaj ve seks ticareti ithamlarından suçlu bulundu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:51+0300

2021-09-27T22:51+0300

2021-09-27T22:51+0300

yaşam

abd

new york

istismar

suçlama

jüri

r. kelly

çocuk pornografisi

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Tam adı 'Robert Sylvester Kelly' olan Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı R. Kelly'nin adı, uzun bir süredir cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla anılıyor.Şarkıcı hakkındaki New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Kelly, toplamda 9 suçlamayla karşı karşıya kaldı. 54 yaşındaki şarkıcı, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.Savcılar, Kelly'yi müzik kariyerlerine yardımcı olma vaatleriyle kurbanları cezbetmek için şöhretini ve servetini kullanmakla suçladı. Kurbanlarından bazıları, kendilerine cinsel istismarda bulunulduğunda reşit olmadıklarını ifade etti.Federal jürinin Kelly'yi bu ithamlardan suçlu bulmasının ardından mahkemede onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabileceği düşünülüyor.Kelly, 13 yıl önce de Illinois eyaletinde görülen bir davada çocuk pornografisi suçlamalarından beraat etmişti.Kelly hakkındaki yargılama 4 Mayıs'ta başlayacak.

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abd, new york, istismar, suçlama, jüri, r. kelly, çocuk pornografisi