https://tr.sputniknews.com/20210927/suriye-disisleri-bakani-mikdaddan-turkiye-ve-abdye-birliklerini-cekme-cagrisi-1049295661.html

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'dan Türkiye ve ABD'ye birliklerini çekme çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'dan Türkiye ve ABD'ye birliklerini çekme çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD ve Türkiye'ye Suriye'de bulunan ordu birliklerini çekme çağrısında buldu. Mikdad, ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T22:03+0300

2021-09-27T22:03+0300

2021-09-27T22:03+0300

dünya

abd

suriye

türkiye

faysal mikdad

sığınmacı

ayrılıkçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049295634_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f430ea216064f2b1cb8d30bfbc94a357.jpg

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi İdlib'deki silahlı gruplara destek vererek Astana ve Soçi görüşmelerinde uygulamayı taahhüt ettiği yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı.Mikdad, "Destek, Nusra militanlarına da sağlanıyor. Bu, İdlib'i yabancı teröristler yığınağına dönüştürdüler" ifadelerini kullandı.Ankara'yı, Suriyelilere karşı savaş suçu işlemekle, içme suyuna erişimi kesmekle, Suriye'nin 'işgal altındaki' topraklarda yaşayan halkı 'Türkleştirmekle' suçlayan Suriyeli bakan, şöyle devam etti:Mikdad, "Kuzeydoğudaki ayrılıkçı azınlığı, Suriyelilerin reddettiği düşlere karşı uyarıyoruz, çünkü bu düşler yüzünden ayrılıkçılar kendilerini, Suriye'nin birliğine karşı komplo kuran güçlerin alanında bulur. Dış güçlere güven duymak aldatıcıdır" dedi.Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı, savaş yüzünden evlerini terk eden tüm sığınmacıları geri kabul etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210927/suriyeden-dort-bakan-ikili-iliskileri-gorusmek-icin-urdune-gitti-1049293337.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suriye, türkiye, faysal mikdad, sığınmacı, ayrılıkçı