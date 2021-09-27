Suriye'den dört bakan ikili ilişkileri görüşmek için Ürdün'e gitti

Suriye'deki iç savaş nedeniyle gergin seyreden Ürdün-Suriye ilişkilerinde, normalleşme süreci tüm hızıyla devam ediyor.Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilmeye başlanan bakanlar toplantısında iki ülke arasındaki elektrik, ticaret, ulaşım, tarım ve su kaynakları alanlarında ikili işbirliklerinin konuşuluyor.Ekonomi ve birçok konuda görüşmeler sürüyorSuriye Haber Ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'den Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen heyet, ekonomik ilişkileri canlandırmanın yanı sıra ticaret ilişkilerinin de her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyor.Heyette Suriye adına, Ekonomi ve Dış Ticaret, Su Kaynakları, Tarım ve Tarım Reformu ve Elektrik Bakanları ile Ürdünlü mevkidaşları bulunuyor. Görüşmeler devam ediyor.
Ürdün'de gerçekleşen toplantıda ikili işbirlikleri konuşuldu.
Suriye'deki iç savaş nedeniyle gergin seyreden Ürdün-Suriye ilişkilerinde, normalleşme süreci tüm hızıyla devam ediyor.
Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilmeye başlanan bakanlar toplantısında iki ülke arasındaki elektrik, ticaret, ulaşım, tarım ve su kaynakları alanlarında ikili işbirliklerinin konuşuluyor.
Ekonomi ve birçok konuda görüşmeler sürüyor
Suriye Haber Ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'den Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen heyet, ekonomik ilişkileri canlandırmanın yanı sıra ticaret ilişkilerinin de her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyor.
Heyette Suriye adına, Ekonomi ve Dış Ticaret, Su Kaynakları, Tarım ve Tarım Reformu ve Elektrik Bakanları ile Ürdünlü mevkidaşları bulunuyor. Görüşmeler devam ediyor.