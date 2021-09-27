https://tr.sputniknews.com/20210927/taliban-berberlere-sakal-tirasi-yapmayi-yasakladi-1049286703.html

Taliban berberlerin sakal tıraşı yapmasını yasakladı

Taliban berberlerin sakal tıraşı yapmasını yasakladı

Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları 'Şeriat kanunlarına göre' yasaklandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:29+0300

2021-09-27T16:29+0300

2021-09-27T17:17+0300

afganistan

taliban

karikatür

sakal

şeriat

tıraş

taliban kontrolünde afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049286198_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_f8c9af6e5a692f09b6fa623383ecca23.jpg

Afganistan'ın Helmand eyaletinde, Taliban* liderliğindeki 'erdem ve ahlak departmanı' tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, berberlerin sakal tıraşı yapmaları yasaklandı.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

afganistan, taliban, karikatür , sakal, şeriat, tıraş