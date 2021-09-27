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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210927/taliban-berberlere-sakal-tirasi-yapmayi-yasakladi-1049286703.html
Taliban berberlerin sakal tıraşı yapmasını yasakladı
Taliban berberlerin sakal tıraşı yapmasını yasakladı
Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları 'Şeriat kanunlarına göre' yasaklandı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:29+0300
2021-09-27T16:29+0300
2021-09-27T17:17+0300
afganistan
taliban
karikatür
sakal
şeriat
tıraş
taliban kontrolünde afganistan
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Afganistan'ın Helmand eyaletinde, Taliban* liderliğindeki 'erdem ve ahlak departmanı' tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, berberlerin sakal tıraşı yapmaları yasaklandı.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.
afganistan
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049286198_83:0:1500:1063_1920x0_80_0_0_3ce59b7fe7b9804d2ca968396f48f1ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
afganistan, taliban, karikatür , sakal, şeriat, tıraş
Taliban berberlerin sakal tıraşı yapmasını yasakladı 16:29 27.09.2021 (güncellendi: 17:17 27.09.2021)
Afganistan'ın Helmand eyaletinde, berberlerin sakal tıraşı yapmaları 'Şeriat kanunlarına göre' yasaklandı.
Afganistan'ın Helmand eyaletinde, Taliban* liderliğindeki 'erdem ve ahlak departmanı' tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, berberlerin
sakal tıraşı yapmaları yasaklandı
.
*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı terör örgütü.